Драматична загуба за Иван Алипиев и Римини при гостуването на Фортитудо Болон в италианската Серия А2

Националът Иван Алипиев и неговият клубен отбор Римини отстъпиха при гостуването си на Фортитудо Болоня със 76:78 след продължение в двубой от 31-ия кръг на италианската баскетболна Серия А2 при мъжете.

За Римини поражението беше трето в последните пет мача на тима, който продължава с актив 18-11 на седмо място във временното класиране. Фортитудо Болоня е трети с 20 победи и 10 загуби.

Иван Алипиев имаше добри изяви и се отчете с 13 точки и 3 борби за 23 минути на терена.

Гостите от Римини водеха с 68:65 малко преди края на редовното време, но съставът от Болоня изравни за 68:68, за да прати срещата в продължение и след това да триумфира.

Алипиев и съотборниците му ще бъдат домакини на Верона в следващия си двубой от местната втора дивизия на 25 март.