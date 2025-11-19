БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Лукойл" с позиция за България: Особеният...
Чете се за: 01:35 мин.
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу...
Чете се за: 01:05 мин.
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дрон навлезе в молдовското въздушно пространство

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Запази

Районът се проверява

Дрон навлезе в молдовското въздушно пространство
Снимка: БТА
Слушай новината

Дрон е нарушил въздушното пространство на Молдова снощи по време на нова руска атака срещу Украйна, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.

Районът, над който е прелетял дронът, се проверява и досега не са идентифицирани обекти, представляващи опасност за гражданите.

Според граничната полиция мобилен патрул е съобщил за засичане на звук от неидентифицирано летателно устройство, наподобяващо дрон, на приблизително 2000 метра от държавната граница, по направлението Съиц (Молдова) – Лесное (Украйна).

"Летателното устройство се е движило на височина до 100 метра по маршрута Александровка (Украйна) – Съиц (Молдова), впоследствие се е насочило към Токуз (Украйна) и Опачи (Молдова). Властите са информирали украинската страна, която е потвърдила засичането на дрон на украинска територия, без никакъв взривен товар. По-късно летателното устройство е изчезнало от радара на украинските власти“, съобщи Гранична полиция.

По случая Министерството на отбраната на Молдова подчерта, че след размяна на данни с партньори от Украйна и Румъния е потвърдено, че в националното въздушно пространство е навлязъл дрон. Летателният апарат не е бил засечен от системите за наблюдение на въздушното пространство поради ниската височина на полета.

Междувременно в Румъния два изтребителя излетяха снощи, за да наблюдават въздушната обстановка на границата с Украйна, след като дрон прелетя над румънска територия.

#нарушено въздушно пространство #молдова

Последвайте ни

ТОП 24

Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
1
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
3
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
4
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
5
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
България се завръща на "Евровизия": БНТ определя регламента за избор на изпълнители
6
България се завръща на "Евровизия": БНТ определя...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
4
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Честит юбилей на Мария Петрова
6
Честит юбилей на Мария Петрова

Още от: Европа

Почит към Бриджит Джоунс: В Лондон откриха статуя на любимата филмова героиня
Почит към Бриджит Джоунс: В Лондон откриха статуя на любимата филмова героиня
Зеленски в Турция: Тръмп подготвя план от 28 точки за мир в Украйна Зеленски в Турция: Тръмп подготвя план от 28 точки за мир в Украйна
Чете се за: 03:40 мин.
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
Чете се за: 03:12 мин.
Рекордни цени на жилищата в Испания Рекордни цени на жилищата в Испания
Чете се за: 01:27 мин.
Лондон към Путин след като засече руски кораб: Виждаме ви - знаем какво правите Лондон към Путин след като засече руски кораб: Виждаме ви - знаем какво правите
Чете се за: 01:45 мин.
Масирана руска атака в Украйна - десетки загинали и ранени Масирана руска атака в Украйна - десетки загинали и ранени
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР)
След решението на КС за референдум за еврото - политическите...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да действа според законодателството "Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да действа според законодателството
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Увеличават с 52% заплатите в Антикорупционната комисия и Комисията за незаконно придобитото имущество Увеличават с 52% заплатите в Антикорупционната комисия и Комисията за незаконно придобитото имущество
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Зеленски в Турция: Тръмп подготвя план от 28 точки за мир в Украйна
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Първи ден от процеса за пожара в Кочани: Препълнена съдебна зала и...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Сръбската петролна компания НИС поиска нов лиценз от САЩ
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ