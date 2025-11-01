Дронове над летището в Берлин

Редица полети на летище "Брандербург" в Берлин закъсняха или бяха отклонени след като снощи в района му е бил забелязан неидентифициран дрон.

Полети за Базел, Осло и Барселона не са успели да излетят навреме. Множество други полети са били насочени за кацане към съседни летища. Работата на летището е била възстановена след като сигналът за дрон е проверен и такъв не е бил открит.

Това е поредният подобен инцидент на немско летище в последните месеци. Вътрешният министър Александър Добринд призова за нови начини за отговор на това, което определи като хибридна заплаха, включително по-големи възможности за засичане, идентифициране и евентуално сваляне на апаратите.