Дронове над летището в Берлин

Диана Симеонова
Всичко от автора
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Работата на аеропорта беше блокирана за кратко

Дронове над летището в Берлин
Снимка: БТА
Редица полети на летище "Брандербург" в Берлин закъсняха или бяха отклонени след като снощи в района му е бил забелязан неидентифициран дрон.

Полети за Базел, Осло и Барселона не са успели да излетят навреме. Множество други полети са били насочени за кацане към съседни летища. Работата на летището е била възстановена след като сигналът за дрон е проверен и такъв не е бил открит.

Това е поредният подобен инцидент на немско летище в последните месеци. Вътрешният министър Александър Добринд призова за нови начини за отговор на това, което определи като хибридна заплаха, включително по-големи възможности за засичане, идентифициране и евентуално сваляне на апаратите.

