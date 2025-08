Певицата Дуа Липа получи косовско гражданство на церемония в Прищина. Указът за това ѝ беше връчен лично от президента на Косово Вьоса Османи.

Световноизвестната певица е родена в Лондон, но е с албански произход. Носителка е на 7 награди "Брит" и три "Грами".

В публикация в профила си в X, президентът на Косово заявява, че това е "специална чест" и подчертава, че певицата е една от най-важните културни и артистични личности в историята на страната.

Welcome back home, Dua!



Today, by presidential decree, I had the honor of granting the citizenship of the Republic of Kosovo to one of the most iconic cultural figures in our country’s history, @DUALIPA.



Dua and Kosovo have always been inseparable. From the world’s biggest… pic.twitter.com/aNlME6pocG