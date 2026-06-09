Дунав намери заместник на Камен Хаджиев, привлече колумбийски защитник

Селекцията на Дунав Русе за предстоящия сезон в Първа лига започна с привличането на централен защитник. „Драконите“ обявиха трансфера на колумбиеца Хосе Кабаркас, който пристига на стадион „Градски“ след престой в елита на Северна Македония с екипа на Македония Гьорче Петров.

Привличането на 24-годишния бранител идва непосредствено след раздялата на русенския клуб с капитана Камен Хаджиев - една от ключовите фигури в състава през последните години и важен фактор за спечелването на титлата във Втора лига и завръщането на отбора в елита.

През изминалия сезон Кабаркас беше сред основните футболисти на Македония Гьорче Петров, записвайки 30 официални срещи и четири попадения. Силните му изяви му донесоха репутацията на един от най-стабилните защитници в първенството на Северна Македония.

Преди да продължи кариерата си в Европа, колумбиецът натрупа опит в родината си, където носи екипите на Депортес Киндио и Си Би Джей Кали.

От клуба пожелаха на Хосе Кабаркас бърза адаптация, успешна подготовка и силни изяви в предстоящия сезон, в който Дунав отново ще бъде част от футболния елит на България.