Дунав продължава селекцията с португалски защитник и млад български вратар

Дунав Русе продължава активно да изгражда състава си за предстоящия сезон в Първа лига. След като по-рано през деня обяви привличането на Илкер Будинов, клубът представи още две нови попълнения – португалския централен защитник Андре Алвеш и вратаря Пламен Пепеляшев.

24-годишният Алвеш пристига от чешкия Динамо Ческе Будейовице, където е играл през втората половина на миналия сезон. Роденият в Гимараеш бранител е преминал през школата на Визела, а в кариерата си е носил още екипите на Певидем, Рио Майор и Бейра Мар.

От Дунав описват новото си попълнение като модерен централен защитник, който съчетава стабилност в отбраната с умение да участва активно в изграждането на атаките. Високият 185 сантиметра футболист се отличава със силна игра във въздуха, добро позициониране и увереност при работа с топката.

В Русе пристига и 23-годишният страж Пламен Пепеляшев. Вратарят, който е висок 198 сантиметра, идва от Добруджа и е считан за един от перспективните български играчи на своя пост.

Пепеляшев започва развитието си в школата на Черноморец Бургас, преди да премине в академията на Лудогорец. През това лято той е имал възможност да се завърне при „акулите“, но е предпочел да продължи кариерата си в Дунав.

Русенци вече привлякоха и полузащитника Стефан Гаврилов, както и колумбийския защитник Хосе Кабаркас, които се включиха в подготовката на отбора под ръководството на новия старши треньор Емануел Луканов.

След спечелената титла във Втора лига и завръщането в елита, "драконите“ продължават да работят активно по селекцията с амбицията да изградят конкурентоспособен състав за новия сезон.