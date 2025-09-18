БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Душан Керкез определи групата на ЦСКА за гостуването на Арда

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Мачът е днес в Стара Загора.

душан керкез сме фаворити нито един двубой момент истината
Слушай новината

Треньорският щаб на ЦСКА определи разширена група от 22 футболисти за днешното гостуване на Арда в отложен мач от 5-и кръг на Първа лига. Двубоят е с начален час 17:30 и ще се играе на ст. „Берое“ в Стара Загора, а непосредствено преди началото ще стане ясно кои двама играчи на „армейците“ ще останат извън основната група за мача.

Групата на ЦСКА: 1. Густаво Бусато, 12. Марин Орлинов, 21. Фьодор Лапоухов, 19. Иван Турицов, 2. Дейвид Пастор, 3. Сейни Санянг, 17. Анжело Мартино, 14. Теодор Иванов, 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова, 13. Браян Кордоба, 6. Бруно Жордао, 30. Петко Панайотов, 99. Джеймс Ето’о, 73. Илиан Илиев, 8. Дейвид Сегер, 7. Улаус Скаршем, 11. Мохамед Брахими, 22. Кевин Додай, 28. Йоанис Питас, 29. Иван Тасев, 9. Леандро Годой.

#Първа лига 2025/2026 #Душан Керкез #ПФК ЦСКА София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
2
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
4
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
5
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
"Зависими", "бухалки" и "некомпетентни": Съдът си направи отвод от мярката на варненския кмет
6
"Зависими", "бухалки" и...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Български футбол

ЦСКА ще търси втора поредна победа в първенството
ЦСКА ще търси втора поредна победа в първенството
Ивелин Попов подписа договор с Арда до края на сезона Ивелин Попов подписа договор с Арда до края на сезона
Чете се за: 01:22 мин.
Илиян Филипов покани на среща организираните привърженици на отбора Илиян Филипов покани на среща организираните привърженици на отбора
Чете се за: 02:10 мин.
Добруджа се подсили с клиент на влиятелния Жорже Мендеш Добруджа се подсили с клиент на влиятелния Жорже Мендеш
Чете се за: 01:40 мин.
Пловдивските клубове отнесоха солени глоби след осмия кръг в Първа лига Пловдивските клубове отнесоха солени глоби след осмия кръг в Първа лига
Чете се за: 00:35 мин.
Ботев Пловдив не спира с трансферите Ботев Пловдив не спира с трансферите
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Без вода в 7 квартала на София Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
"Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество за Тръмп и Мелания в Лондон (СНИМКИ) "Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество за Тръмп и Мелания в Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Делото срещу Рангел Бизюрев беше отложено
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Асен Василев и Делян Пеевски си размениха остри реплики преди петия...
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Общество
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ