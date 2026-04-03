Два гола на Усман Дембеле помогнаха на ПСЖ да се наложи над Тулуза

Милен Костов
Пари Сен Жермен увеличи преднината си на върха в Лига 1.

Снимка: БТА
Пари Сен Жермен победи Тулуза с 3:1 в първия мач от 28-ия кръг на Лига 1. Усман Дембеле попадна под светлините на прожекторите с две попадения.

Домакините откриха резултата в 23-ата минута на стадион "Парк де Пренс" в Париж. Усман Дембеле стреля от воле от границата на наказателното поле.

Гостите възобновиха равенството 4 минути по-късно. Расмус Николайсен се разписа с глава след разбъркване в пеналтерията.

В 33-ата минута Усман Дембеле удвои головата си сметка. Французинът засече непосредствено пред голлинията подаване с глава във вратарското поле на Хвича Кварацхелия.

В 54-ата Усман Дембеле можеше да оформи хеттрика си, но негов гол не бе зачетен заради засада.

Гонзало Рамош подпечата успеха за парижани във втората минута на добавеното време. Португалецът се разписа с удар от движение извън в наказателното поле.

ПСЖ остава на върха в класирането с актив от 63 пункта. Тулуза заема 9-ата позиция в подреждането с 37 точки.

#Усман Дембеле #Пари Сен Жермен #Тулуза #ПСЖ

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
