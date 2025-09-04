БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Почина един от пострадалите работници в завод...
Чете се за: 01:10 мин.
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер...
Чете се за: 04:17 мин.
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви...
Чете се за: 03:25 мин.
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 01:45 мин.
Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е...
Чете се за: 02:15 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените...
Чете се за: 02:10 мин.
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Чете се за: 01:02 мин.
Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв....
Чете се за: 00:55 мин.
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

Два инцидента с коли на тротоара във Варна

от БНТ , Репортер: БНТ-Варна
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Два инцидента с коли на тротоара във Варна
Слушай новината

Катастрофа между два автомобила затрудни за кратко движението по натоварения варненски булевард “Мария Луиза”. Блъснали са се две коли, след това едната се отклонила по тротоара и почти е влязла в тото пункта близо до кръстовището с улица “Шипка”. Жената, управлявала колата, е с леки контузии, други пострадали няма. По информация на КАТ до катастрофата се е стигнало заради здравословни причини на пострадала жена.

При друг инцидент кола се е качила на тротоара и се е блъскала в автобусната спирка в центъра на квартал Аспарухово. В момента от полицията уточняват причините на този инцидент, при който няма пострадали.

