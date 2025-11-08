Два клуба от Ла Лига с интерес към Майкон

От Левски искат 4 милиона евро за бразилския защитник.
Кандидати за подписа на Майкон не липсват. Интерес към един от основните играчи на Левски са проявили два клуба от Ла Лига. Става дума за Алавес и Севиля, твърди журналистът Хорхе Гарсия Ернандес от вестник "Ас".
Според изданието двата отбора вече са попитали при какви условия могат да привлекат бразилеца. Към защитника интерес има още Франция, Италия и арабски свят, информацията гласи, че „сините“ са поставили цена от 4 милиона евро.
Майкон е в идеална възраст - 25 години, а статистиките на BeSoccer през сезона му дават предимство при сравнението със сънародниците му на същата позиция - Дъглас Сантос от Зенит Санкт Петербург, Карлос Аугусто от Интер Милано, Кайо Енрике от Монако и Лусиано Жуба от Баия, който наскоро бе повикан от Карло Анчелоти в националния тим на Бразилия.