Два клуба от Ла Лига с интерес към Майкон

Кандидати за подписа на Майкон не липсват. Интерес към един от основните играчи на Левски са проявили два клуба от Ла Лига. Става дума за Алавес и Севиля, твърди журналистът Хорхе Гарсия Ернандес от вестник "Ас".

Според изданието двата отбора вече са попитали при какви условия могат да привлекат бразилеца. Към защитника интерес има още Франция, Италия и арабски свят, информацията гласи, че „сините“ са поставили цена от 4 милиона евро.

Майкон е в идеална възраст - 25 години, а статистиките на BeSoccer през сезона му дават предимство при сравнението със сънародниците му на същата позиция - Дъглас Сантос от Зенит Санкт Петербург, Карлос Аугусто от Интер Милано, Кайо Енрике от Монако и Лусиано Жуба от Баия, който наскоро бе повикан от Карло Анчелоти в националния тим на Бразилия.