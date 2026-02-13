Двама души са задържани за опит да вкарат в обращение фалшиви евробанкноти в игрални зали в Стара Загора

Мъж и жена са задържани за срок до 24 часа за опити да вкарат в обращение на фалшиви евробанкноти в игрални зали в Стара Загора. В Първо Районно управление е получен сигнал от жена, която обяснила, че клиент на игрална зала е опитал да заплати за игра с фалшива банкнота с номинал 20 евро, а по-рано мъжът е направил и опит да заплати в друг търговски обект в Стара Загора с фалшива банкнота от 50 евро.

Полицейският екип, изпратен в игралната зала, е установил и задържал 18-годишен мъж. При последвалите обиск и изземване в него е намерена и иззета банкнота с номинал от 20 евро.

За опит да заплати с фалшиви пари е задържана и 35-годишна жена. Тя била в игрална зала, когато полицаи са я проверили. От жената са иззети четири фалшиви банкноти с номинал 20 евро и полиетиленово пликче с клик-система, съдържащо бяло кристалообразно вещество, за което предстои експертиза.

По двата случая са образувани бързи производства.