БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България посрещна като герои световните вицешампиони по...
Чете се за: 02:00 мин.
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Двама мъртви мъже са открити в хамбар на кораб на бургаското пристанище

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази

Телата са открити в хамбар с меден концентрат, където липсва кислород; властите не изключват криминален елемент

Снимка: БТА
Слушай новината

Двe тела на мъже с открити снощи в един от хамбарите на кораб, акостирал на пристанище Бургас, съобщи капитан Живко Петров, директор на "Морска администрация" – Бургас.

По думите му мъжете не са част от екипажа на плавателния съд, нито са служители на пристанището. По първоначални данни единият от тях е български гражданин, а самоличността на втория все още не е установена.

"Телата са намерени вътре в хамбара, който не е обработван и дори не е било започнало разтоварване. Корабът е пристигнал от Перу с товар - меден концентрат. Атмосферата в хамбара не позволява дишане, тъй като медният концентрат се окислява и изтегля кислорода от въздуха. Въпросът е какво са правили тези двама мъже там", заяви за БТА капитан Петров. Вероятно става дума за нелегално проникване на борда, посочи той.

"Не е инцидент по време на корабоплаване, не е и работен инцидент. Има нещо друго, предполагам криминално – не искам да спекулирам, но изглежда са търсили нещо вътре", допълни директорът на "Морска администрация" – Бургас.

Към този момент няма официална информация от прокуратурата в крайморския град.

#мъртви мъже #хамбар #Бургас #пристанище Бургас

Последвайте ни

ТОП 24

Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
1
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
2
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол
3
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по...
Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера
4
Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера
400 лева и 300 евро за „пътя към сцената“ – арест за инспектори, изнудвали екипа на Роби Уилямс
5
400 лева и 300 евро за „пътя към сцената“ – арест...
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел няма да я анексира
6
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Регионални

Благоевградско училище с опит да възроди традицията за сутрешна гимнастика
Благоевградско училище с опит да възроди традицията за сутрешна гимнастика
Първи стъпки към реализиране на проекта за Симеоновския лифт Първи стъпки към реализиране на проекта за Симеоновския лифт
Чете се за: 01:17 мин.
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
Чете се за: 02:15 мин.
"Някой си е поиграл с боята и четката": Мистериозна пешеходна пътека по диагонал в центъра на София "Някой си е поиграл с боята и четката": Мистериозна пешеходна пътека по диагонал в центъра на София
Чете се за: 02:05 мин.
10 населени места в Ямболско остават без вода до 2 октомври 10 населени места в Ямболско остават без вода до 2 октомври
Чете се за: 00:45 мин.
Крепостта "Царевец" светна в червено по случай Световния ден на сърцето Крепостта "Царевец" светна в червено по случай Световния ден на сърцето
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
Чете се за: 02:00 мин.
Национални отбори
Съдът оправда прокурор Константин Сулев по делото за обвиненията срещу Пепи Еврото Съдът оправда прокурор Константин Сулев по делото за обвиненията срещу Пепи Еврото
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Корупционният скандал в "Автомобилна администрация": Има ли опит за прикриване на случая? Корупционният скандал в "Автомобилна администрация": Има ли опит за прикриване на случая?
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът вече е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв. Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът вече е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв.
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Планът за мир в Близкия изток - какво казаха световните лидери
Чете се за: 03:50 мин.
По света
МВнР: Двама българи и палестинска гражданка са успешно евакуирани...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
"Някой си е поиграл с боята и четката": Мистериозна...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Само за 9 месеца: 75 сигнала за агресия над медици са подадени към МВР
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ