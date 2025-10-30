Двама мъже с обвинение за телефонна измама за 55 000 лева

Районната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняеми двама мъже за телефонна измама по схемата "съдействие на полицията". Това съобщиха от пресцентъра на Районната прокуратура.

Мъжете са обвинени за това, че на 26 октомври в Гълъбово, в съучастие и с други неустановени лица, заблудили 84-годишен мъж и му причинили имотна вреда в размер на 55 000 лв.

Потърпевшият на два пъти е получил обаждане по телефона от непознат мъж. Първият път той твърдял, че дъщеря му е пострадала при катастрофа, а вторият, че трябвало да съдейства на полицията за залавяне на телефонни измамници. За целта той поискал пари от 84-годишния мъж. Обещал да му ги върне след залавяне на измамниците.

Мъжът е посетен в дома си от единия от обвиняемите, на когото предал 55 000 лв. После занесли парите до Букурещ и ги оставили на определено място - под пейка.

Спрямо единия обвиняем е взета мярка за неотклонение "гаранция" в размер на 3000 лв. Другият обвиняем е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Днес Районна прокуратура - Стара Загора внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него, посочват още от пресцентъра.