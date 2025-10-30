БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Чете се за: 03:30 мин.
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:45 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Двама мъже с обвинение за телефонна измама за 55 000 лева

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази

Обвиняемите действали по схемата "съдействие на полицията"

столичната община предупреждава опит телефонна измама името общината
Слушай новината

Районната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняеми двама мъже за телефонна измама по схемата "съдействие на полицията". Това съобщиха от пресцентъра на Районната прокуратура.

Мъжете са обвинени за това, че на 26 октомври в Гълъбово, в съучастие и с други неустановени лица, заблудили 84-годишен мъж и му причинили имотна вреда в размер на 55 000 лв.

Потърпевшият на два пъти е получил обаждане по телефона от непознат мъж. Първият път той твърдял, че дъщеря му е пострадала при катастрофа, а вторият, че трябвало да съдейства на полицията за залавяне на телефонни измамници. За целта той поискал пари от 84-годишния мъж. Обещал да му ги върне след залавяне на измамниците.

Мъжът е посетен в дома си от единия от обвиняемите, на когото предал 55 000 лв. После занесли парите до Букурещ и ги оставили на определено място - под пейка.

Спрямо единия обвиняем е взета мярка за неотклонение "гаранция" в размер на 3000 лв. Другият обвиняем е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Днес Районна прокуратура - Стара Загора внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него, посочват още от пресцентъра.

#телефони измамници #обвинение

Последвайте ни

ТОП 24

18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор
1
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на...
Напусна ни Иван Тенев
2
Напусна ни Иван Тенев
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
3
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
7 години затвор и глоба от 75 000 евро грози четирима българи, поругали Мемориала на Холокоста
4
7 години затвор и глоба от 75 000 евро грози четирима българи,...
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо "Посейдон"
5
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо...
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи
6
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Регионални

"Четящ автобус" тръгва из Варна в навечерието на Деня на народните будители
"Четящ автобус" тръгва из Варна в навечерието на Деня на народните будители
Автогарата в Перник е обявена за продажба, сочи справка в портала на НАП Автогарата в Перник е обявена за продажба, сочи справка в портала на НАП
Чете се за: 01:35 мин.
Протест и спор в Карлово: Общинският съвет гласува промяна на статута на терена за нов завод за барут Протест и спор в Карлово: Общинският съвет гласува промяна на статута на терена за нов завод за барут
Чете се за: 02:12 мин.
В Сливен задържаха мъж за опасно шофиране и дрифт, избягал и от полицейска проверка В Сливен задържаха мъж за опасно шофиране и дрифт, избягал и от полицейска проверка
Чете се за: 01:17 мин.
Шарката по животните: Земеделското министерство реши, че няма да има ваксинации Шарката по животните: Земеделското министерство реши, че няма да има ваксинации
Чете се за: 02:52 мин.
Разбиха две наркобази в София, задържаха 64 души Разбиха две наркобази в София, задържаха 64 души
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Разбиха две наркобази в София, задържаха 64 души
Разбиха две наркобази в София, задържаха 64 души
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Апелативният съд в Бургас потвърди доживотната присъда на Станимир Рагевски Апелативният съд в Бургас потвърди доживотната присъда на Станимир Рагевски
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Напусна ни Иван Тенев Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха и за какво се разбраха Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха и за какво се разбраха
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
НС отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ