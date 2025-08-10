БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в...
Двама японски боксьори загинаха на гала в Токио

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Шигетоши Котари и Хиромаса Уракава загубиха животите си след контузии, получени по време на своите двубои.

Двама японски боксьори загинаха на гала в Токио
Двама японски боксьори починаха дни, след като получиха мозъчни травми в отделни битки от една и съща гала, съобщиха боксови асоциации и медии, цитирани от агенция Ройтерс.

Шигетоши Котари почина в петък, а Хиромаса Уракава в събота, след като бяха контузени в битките си в зала "Коракуен" в Токио на 2 август, обявиха японските медии. И двамата 28-годишни боксьори са претърпели операции за субдурален хематом или кървене в черепа.

"Изказваме най-дълбоките си съболезнования на семействата, приятелите и японската боксова общност в този невероятно труден момент", се казва в изявление на Световната боксова организация относно Уракава, който загуби от Йоджи Сайто с нокаут.

Котари загуби живота си в резултат на контузията, която получи, докато се биеше с Ямато Хата в 12 рунда, а срещата завърши с равенството, уточняват от Световния боксов съвет.

