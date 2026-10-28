Две българки продължават напред на тенис турнира в Истанбул

Българските тенисистки Лидия Енчева и Беатрис Спасова се класираха за втория кръг на турнира на твърда настилка в Истанбул с награден фонд 40 хиляди долара.

20-годишната Енчева, която е поставена под номер 8 в основната схема, постигна убедителна победа над румънката Мария Сара Попа с 6:2, 6:2 за 75 минути игра.

Националката демонстрира отлична форма, като поведе с 4:0 и в двата сета и не остави съмнения в превъзходството си. В следващия кръг Енчева ще срещне победителката от двубоя между туркините Чагла Буюкакчай и Ирем Курт.

Успешен старт записа и Беатрис Спасова, която се наложи над рускинята Екатерина Яшина с 6:2, 2:6, 6:3 след два часа и четири минути на корта.

24-годишната българка ще се изправи във втория кръг срещу шестата поставена Настася Шунк от Германия.

Именно германката сложи край на участието на третата българска представителка в турнира на сингъл – Лиа Каратанчева. Шунк спечели срещата със 7:6(5), 6:1 за час и 57 минути.

Българското участие в Истанбул продължава и на двойки, където Валерия Гърневка и Рафаела Симеонова ще играят срещу Валерия Юушченко от Русия и Дога Тюркмен от Турция.