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Две промени в националния тим по волейбол за жени за втория турнир в Лигата на нациите

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Спорт
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България започва участието си в Тайланд срещу отбора на Полша на 17 юни от 13:00 часа

Две промени в националния тим по волейбол за жени за втория турнир в Лигата на нациите
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Селекционерът Марчело Абонданца направи две промени в състава на женския национален отбор по волейбол на България за втория турнир от Лигата на нациите в Тайланд.

От тима отпадна Мария Колева, която има проблеми в коляното. На нейно място бе повикана Виктория Нинова. Другата промяна е Мерелин Николова, която сменя Моника Кръстева, информираха от Българската федерация по волейбол.

Не е сигурно кои ще бъдат двете състезателки на поста либеро в различните мачове. Титулярки са Жана Тодорова и Мила Пашкулева. Традиционно Нинова също е либеро.

България започва участието си в Тайланд срещу отбора на Полша на 17 юни от 13:00 часа. На следващия ден националките ще играят срещу домакините от 16:30 часа, а следващият мач на България е срещу Канада на 19 юни от 16:30 часа. Последният двубой е срещу Украйна на 21 юни от 9:00 часа.

Състав на България:

Разпределители:
Маргарита Гунчева
Лора Славчева

Посрещачи:
Виктория Нинова
Цветелина Илиева
Мирослава Паскова
Калина Венева
Александра Миланова

Диагонали:
Мерелин Николова
Микаела Стоянова

Централни блокировачи:
Борислава Съйкова
Дарина Нанева
Кая Николова

Либеро:
Жана Тодорова
Мила Пашкулева

#Марчело Абонданца

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