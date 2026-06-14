Две промени в националния тим по волейбол за жени за втория турнир в Лигата на нациите

България започва участието си в Тайланд срещу отбора на Полша на 17 юни от 13:00 часа
Селекционерът Марчело Абонданца направи две промени в състава на женския национален отбор по волейбол на България за втория турнир от Лигата на нациите в Тайланд.
От тима отпадна Мария Колева, която има проблеми в коляното. На нейно място бе повикана Виктория Нинова. Другата промяна е Мерелин Николова, която сменя Моника Кръстева, информираха от Българската федерация по волейбол.
Не е сигурно кои ще бъдат двете състезателки на поста либеро в различните мачове. Титулярки са Жана Тодорова и Мила Пашкулева. Традиционно Нинова също е либеро.
България започва участието си в Тайланд срещу отбора на Полша на 17 юни от 13:00 часа. На следващия ден националките ще играят срещу домакините от 16:30 часа, а следващият мач на България е срещу Канада на 19 юни от 16:30 часа. Последният двубой е срещу Украйна на 21 юни от 9:00 часа.
Състав на България:
Разпределители:
Маргарита Гунчева
Лора Славчева
Посрещачи:
Виктория Нинова
Цветелина Илиева
Мирослава Паскова
Калина Венева
Александра Миланова
Диагонали:
Мерелин Николова
Микаела Стоянова
Централни блокировачи:
Борислава Съйкова
Дарина Нанева
Кая Николова
Либеро:
Жана Тодорова
Мила Пашкулева