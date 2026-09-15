Двудневна национална стачка на семейните лекари в Италия

Двудневна национална стачка на семейните лекари днес и утре е обявена в Италия.

Протестът е срещу националното споразумение, подписано на 23 юни, относно създаването на обществени центрове и изискването семейните лекари да работят шест часа седмично в тези здравни заведения. Така днес и утре – 15 и 16 септември, от 9:00 до 20:00 часа кабинетите на семейните лекари няма да работят.

В изявлението на Националния секретариат на Италианския лекарски профсъюз се казва, че ще продължи ангажиментът си "в защита достойнството на лекарите и правото на здраве на гражданите". През двата протестни дни ще се проведат митинги и демонстрации в Рим, Милано, Неапол, Палермо и в други градове.

По време на стачката, здравните услуги са осигурени в местните пунктове на обществената медицинска служба, които гарантират основни здравни грижи, когато семейният лекар не работи.