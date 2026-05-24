Двудневни тържества в Одеса по случай 24 май (СНИМКИ)

Празникът на българската просвета и култура и на славянската писменост отбелязаха с двудневни тържества в Украйна. От генералното консулство в Одеса организираха поднасяне на цветя пред паметника на светите братя Кирил и Методий.

Участие в тържеството взеха генералният консул Светослав Иванов, обществени организации от града и ученици от българските неделни училища.

Вчера в одеския град Рени се състоя концерт с българска фолклорна програма, организиран от генералното ни консулство в Одеса. Участие в концерта взеха шест ансамбъла от различни градове в областта.

Празникът беше съпътстван и с посещение на исторически места в град Рени, включващи – местния исторически музей, катедралата "Възнесение Господне" (посетена от княз Александър Батенберг) и паметника на войници, загинали при боевете на Шипка и в Плевен.

Концерт и шествие бяха организирани по случай празника на буквите и по главната пешеходна улица в Одеса – Дерибасовская също от генералното консулство.

Снимките са предоставени от генералното консулство на България в Одеса.