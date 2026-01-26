Двукратните световни шампионки участваха в държавния курс по естетическа групова гимнастика

Над 50 съдии, от които 15 нови, взеха участие в държавния курс по естетическа групова гимнастика, който се проведе през уикенда в София.

Сред участващите бяха и двукратните световни шампионки Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Яна Стайкова и Мария Мехлемова.

"Скоро ще проведем курс за съдии и треньори, който ще бъде на тема "Правилата за жени и девойки", написаха от българската федерация в социалните мрежи.