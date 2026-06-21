Едерсон потвърди за Манчестър Юнайтед

Бразилският полузащитник Едерсон потвърди, че преминаването му от Аталанта в Манчестър Юнайтед е въпрос на време и сделката е близо до финализиране.

„Трябва да изчакаме още малко. Трансферът е почти завършен. Това е невероятно преживяване и искам да му се насладя до последния момент“, заяви халфът пред Sky Sports.

По информация на британските медии Манчестър Юнайтед и Аталанта вече са уточнили основните параметри по сделката, която се очаква да бъде на стойност около 45 милиона евро. Едерсон ще подпише дългосрочен договор с „червените дяволи“ до лятото на 2031 година.

26-годишният бразилец е сред ключовите фигури в състава на бергамаските през последните сезони и впечатли с постоянните си изяви в Серия А. През кампанията 2025/26 той записа 41 мача във всички турнири, като отбеляза три гола и добави две асистенции.

Очаква се Едерсон да се превърне в едно от основните попълнения на Манчестър Юнайтед през летния трансферен прозорец, като мениджърът на тима вижда в него важна част от обновяването на халфовата линия преди новия сезон.