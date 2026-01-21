БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Еди Пенев прекратява състезателната си кариера

Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Пенев е носител е и на Световната чалъндж купа на земя за 2023 година, както и финалист на Европейски и Световни първенства.

еди пенев прекратява състезателната кариера
Снимка: БТА
Един от най-добрите състезатели по спортна гимнастика Еди Пенев обяви край на спортна си кариера. Живеещият в САЩ национал съобщи новината в профила си в Инстаграм, като благодари на всички треньори, съотборници, приятели и най-вече на семейството си.

"Човек се приближава към края на пътуването. Но краят е цел, а не катастрофа. Не харесвам особено думата „отказване“. Виждам я по-скоро като еволюция в други роли в спорта и извън него. Не можех да се отделя от нещо първостепенно за моята идентичност, още преди да мога да си спомня каквото и да било", заяви Пенев.

Българският състезател говори за многото контузии, които е претърпял и че от тях е научил повече, от което да е било отличие.

"Когато си спомням за кариерата си, искам да бъда запомнен с устойчивостта си. Получих повече от неуспехите и контузиите, отколкото от каквито и да било отличия, медали или награди. Искам следващото поколение гимнастици да знае, че провалът и разочарованието са стълба. Много пъти се чувствах нещастен във важни моменти, но разбрах силата, която почерпих от всичко това - че изборът да се изправиш, да продължиш да се бориш, е по-ценен от това дали ще стигнеш до целта си или не", продължи той.

Пенев е носител е и на Световната чалъндж купа на земя за 2023 година, финалист на Европейски и Световни първенства.

Брат му Кевин Пенев остава част от националния отбор на страната.

От Българска федерация благодариха на национала за отдадеността и му пожелаха успех в бъдеще.

"Българската федерация по гимнастика изразява своята искрена благодарност и дълбоко уважение към един от най-ярките представители на националния ни отбор - Еди Пенев, по повод решението му да сложи край на своята активна състезателна кариера", се казва в изявление на централата.

