"Един грам живот“ – филмът с мисия да спасява животи

Филмът с национална кауза "Един грам живот“ тръгва по кината от 14 ноември. Сюжетът обединява четири истории на деца, започнали да употребяват наркотични вещества, и въздействието върху техните приятели, семейства и социален кръг.

Режисьор и сценарист е Атанас Михайлов. Вдъхновен е от реални истории от едноименната национална инициатива. Основната мисия е превенция и информираност за риска от употреба на наркотични вещества сред деца и младежи. Предвижда се разпространение в учебни заведения. Трейлърът има над 400 000 гледания в социалните мрежи.