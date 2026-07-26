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Един Джеко подписва нов договор с Шалке 04

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Спорт
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Босненецът ще се опита да помогне на тима да остане в Бундеслигата.

Един Джеко подписва нов договор с Шалке 04
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Един Джеко ще подпише нов едногодишен договор с Шалке 04, за да помогне на клуба от Гелзенкирхен да остане в Първа Бундеслига, съобщават германските медии в неделя.

40-годишният Джеко пристигна във втородивизионния клуб през януари от италианския Фиорентина и помогна на "сините" да се завърнат в елита с реализираните шест гола.

Той игра за Босна и Херцеговина на Световното първенство в Северна Америка и остави бъдещето си отворено.

Все още няма официално потвърждение за контракта на ветерана, но треньорът на Шалке Мирон Муслич беше цитиран да казва, че "ще дойдат играчи с характер".

Джеко спечели титлата в Бундеслигата с Волфсбург през пролетта на 2009 година и стана голмайстор в първенството един сезон след това. В кариерата си е играл и за Манчестър Сити, Рома, Интер Милано и Фенербахче.

Изкаралият три поредни кампании във втора дивизия Шалке 04 вече подписа с бившия германски национал Робин Госенс.

Новият сезон за отбора от Гелзенкирхен започва с мач за купата на Германия срещу четвъртодивизионния Халешер ФК на 24 август. Първият двубой за Шалке от шампионата е шест дни по-късно срещу Аугсбург.

#ФК Шалке 04 # Един Джеко

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