ЦИК обяви имената на 240-те депутати в 52-рото Народно...
14-годишно момче падна от парапет в района на НДК
Недостижим: Карлос Насар стъпи на европейския връх за...
Започва поетапно спиране на отоплението в София
Левски има нов собственик (ВИДЕО)
Евелин Банев-Брендо остава в затвора, реши Апелативният...
Цените на петрола пак тръгнаха нагоре, Тръмп е...
Георги Кандев: Няма да се прибера!
Росица Матева: Има много "отличници" сред...
Египетски археолози откриха в делтата на Нил масивна статуя, за която се смята, че изобразява Рамзес Велики

БНТ , Източник: БТА
По света
видео пирамидите гиза събра милиона гледания три дни
Египетска археологическа мисия откри горната част на масивна древноегипетска статуя в Тел ал Фараун, област Шаркия, която хвърля нова светлина върху дворцовия и религиозен живот в източната част на делтата на Нил, обяви Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет.

Статуята, за която се смята, че изобразява Рамзес Втори (Велики), е с тегло между пет и шест тона и височина от приблизително 2,20 метра. Художествените и стилистичните характеристики предполагат, че фигурата е била част от триада - група от три статуи, често срещана в древноегипетските храмове.

Откритието е значимо не само заради мащаба си, но и заради информацията, която разкрива за повторната употреба на царски паметници, каза генералният секретар на Върховния съвет по антиките Хишам ал Лейти. Според първоначалните проучвания статуята може да не е произхождала от самия Тел ал Фараун, а да е била пренесена в древността от град Пер-Рамзес - столица по време на управлението на Рамзес Втори, до сегашното й място, известно в древността като Имет, за повторна употреба в религиозен комплекс. Преместването е доказателство за религиозната значимост на района през различни исторически периоди.

Откритието е поредната археологическа находка в Шаркия. През септември м.г. беше намерена каменна плоча с нова, пълна версия на Канопийския декерт от 283 г. пр.н.е. Указът е издаден в древния град Канопия, когато съвет от висши жреци се събира, за да почете и освети цар Птолемей Трети, съпругата му Береника Втора и дъщеря им.

„Заедно тези открития помагат да се промени разбирането за източната делта, не просто като периферен регион, но и като динамичен център на политическа, религиозна и културна дейност през цялата древна история на Египет“, отбеляза Ал Лейти.

Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
Георги Кандев: Няма да се прибера!
Георги Кандев: Няма да се прибера!
Поршета "летяха" с близо 190 км/ч във Велинград
Поршета "летяха" с близо 190 км/ч във Велинград
Росица Матева: Има много "отличници" сред секционните избирателни комисии, които ще получат бонус от 15 евро
Росица Матева: Има много "отличници" сред секционните...
Изтича срокът за избор на листа от депутатите, избрани в два района
Изтича срокът за избор на листа от депутатите, избрани в два района

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Египет узакони над 190 църкви като част от реформа за религиозни сгради
Египет узакони над 190 църкви като част от реформа за религиозни сгради
Литургия пред 120 000 души в камерунския град Дуала отслужи папа Лъв XIV Литургия пред 120 000 души в камерунския град Дуала отслужи папа Лъв XIV
Пясъчна буря оцвети небето над Либия и гръцкия остров Крит Пясъчна буря оцвети небето над Либия и гръцкия остров Крит
През 2025 г. над 17% от европейското търсене на втечнен природен газ е осигурено от Африка През 2025 г. над 17% от европейското търсене на втечнен природен газ е осигурено от Африка
Бурята "Тереза" връхлетя Канарските острови Бурята "Тереза" връхлетя Канарските острови
Тунис планира да увеличи капацитета на летището Тунис-Картаген четири пъти до 2031 г. Тунис планира да увеличи капацитета на летището Тунис-Картаген четири пъти до 2031 г.
ЦИК обяви имената на 240-те депутати в 52-рото Народно събрание
ЦИК обяви имената на 240-те депутати в 52-рото Народно събрание
14-годишно момче падна от парапет в района на НДК 14-годишно момче падна от парапет в района на НДК
Преговорите САЩ-Иран в събота: Американски пратеници отиват в Пакистан Преговорите САЩ-Иран в събота: Американски пратеници отиват в Пакистан
Изборът на новите депутатите: Кой район предпочетоха избраните от две места? Изборът на новите депутатите: Кой район предпочетоха избраните от две места?
Недостижим: Карлос Насар стъпи на европейския връх за четвърти път
САЩ и ЕС подписаха меморандум за редките метали
Изтекла информация от Пентагона - обсъждано е временно отстраняване...
България като съкровище – проф. Бетани Хюз пред...
