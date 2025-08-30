Eгипетски триумф на световното първенство по модерен петобой

Египет спечели световните титли и при мъжете, и при жените на шампионата на планетата по модерен петобой в литовския град Каунас. Мутаз Мохамед взе златото при силния пол и спечели втора престижна победа през годината, след като завоюва и световната купа в началото на юли.



След фехтовката най-добър резултат имаше представителя на домакините от Литва Титас Пуронас, но във второто изпитание – препятствената дисциплина лидерството пое французина Матис Роша. Той се справи добре в плуването, където даде 6-то време, но там чудесен резултат постигна италианеца Матео Бовенци, който преплува 200 м св.ст. за 1:54.98 мин., за да се изравни с Роша на лидерската позиция. Мохамед бе трети преди комбинираната дисциплина от бягане и стрелба като потегли на 16 секунди зад двамата лидери, но още до края на първата от общо 5 обиколки вече се изкачи начело в класирането. Египтянинът не позволи изненада до края и триумфира с 1579 точки.

Сребърната позиция зае Матис Роша с 1562 т., а бронзът завоюва чехът Матей Лукеш с 1547 т. И за тримата това е първо отличие от световен шампионат. Роша помогна на Франция да завоюва отборната титла заедно с Юго Флюро и Лео Бори пред съставите на Украйна и Египет.

Детето-чудо на модерния петобой Фарида Халил триумфира при жените. Едва на 14 години египтянката бе безапелационна, като поведе още след втората дисциплина – препятствията и не остави интрига кой ще бъде шампион. Тя триумфира с 1457 точки, като преднината й в комбинираната дисциплина на моменти достигаше повече от половин минута.



Второ поредно сребърно отличие след това от 2024 г. завоюва унгарката Бланка Гузи с 1445 т., а с 1432 т. италианката Аурора Тоньети се пребори за бронза с Малгожата Карбовник от Полша.



„Адзурите“ спечелиха отборната титла при дамите. Аурора Тоньети, Валентина Мартинеску и Мария Беатриче Меркури изпревариха отборите на Великобритания и Египет.