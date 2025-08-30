Егуси или пътешествието на нигерийско семе от пъпеш в Космоса

Семето от пъпеш се превърна в неочакван посланик на наследството на континента Африка на борда на Международната космическа станция
Когато нигерийският изследовател Темидайо Ониосун избира семе от пъпеш, наречено егуси, за да го изпрати на космическа мисия, това не е само заради науката, но и заради символиката, предаде Ройтерс.
Егуси, основен продукт в много западноафрикански кухни, се превърна в неочакван посланик на наследството на континента на борда на Международната космическа станция, след изстрелването си от космическия център "Кенеди" на НАСА във Флорида по-рано този месец.
"Всички в Нигерия ядат егуси, а също и хора в някои други западноафрикански страни и африканци от диаспората, така че тази мисия е нещо, с което могат да се идентифицират. Егуси е семето, което разказва нашата история", казва Ониосун.
Егуси, основен източник на протеини, е сред група семена на култури от Коста Рика, Гватемала, Армения и Пакистан, поставени в специални епруветки и изпратени на МКС с космическата капсула "Дракон" на "Спейс Екс", изстреляна на 1 август.
Нигерийските семена от пъпеш, доставени от местни пазари в щата Ойо в Нигерия, прекараха седем дни в орбита на борда на орбиталната станция, преди да се върнат на Земята с предишния екипаж на "Дракон" на 9 август.
Нигерийската космическа агенция NASRDA изпрати егуси и още пет вида семена на култури с мисия на НАСА за целите на финансирани от държавата селскостопански изследвания.
Егуси на Ониосун бяха добавени като културна инициатива от Space in Africa - компания за пазарно проучване, която той основава, фокусирайки се върху африканската космическа и сателитна индустрия.
Семената, които бяха в орбита, сега се разпределят между изследователи, които да проучат ефекта от престоя им в Космоса върху техните хранителни свойства.
Ученият от Университета на Флорида Вагнер Вендраме - един от изследователите, казва, че семената ще бъдат размножени инвитро и ще бъдат анализирани за генетични промени, предизвикани от характерната за Космоса микрогравитация.
"Разглеждайки промените в растенията и самите семена, можем да се запитаме дали те все още са същите, ще осигуряват ли същото ниво на хранителни вещества за астронавтите", коментира изследователят.
Ониосун допълва, че целта му е култури, произхождащи от Африка, да бъдат част от бъдещите хранителни системи на Луната и Марс, ако обитаването на Космоса се разрасне през идните десетилетия.