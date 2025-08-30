БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Урсула фон дер Лайен: България има силна традиция в...
Чете се за: 05:27 мин.
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Чете се за: 01:50 мин.
И през септември ще има дни с температури до 36 градуса
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Егуси или пътешествието на нигерийско семе от пъпеш в Космоса

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
Още
Запази

Семето от пъпеш се превърна в неочакван посланик на наследството на континента Африка на борда на Международната космическа станция

егуси пътешествието нигерийско семе пъпеш космоса
Слушай новината

Когато нигерийският изследовател Темидайо Ониосун избира семе от пъпеш, наречено егуси, за да го изпрати на космическа мисия, това не е само заради науката, но и заради символиката, предаде Ройтерс.

Егуси, основен продукт в много западноафрикански кухни, се превърна в неочакван посланик на наследството на континента на борда на Международната космическа станция, след изстрелването си от космическия център "Кенеди" на НАСА във Флорида по-рано този месец.

"Всички в Нигерия ядат егуси, а също и хора в някои други западноафрикански страни и африканци от диаспората, така че тази мисия е нещо, с което могат да се идентифицират. Егуси е семето, което разказва нашата история", казва Ониосун.

Егуси, основен източник на протеини, е сред група семена на култури от Коста Рика, Гватемала, Армения и Пакистан, поставени в специални епруветки и изпратени на МКС с космическата капсула "Дракон" на "Спейс Екс", изстреляна на 1 август.

Нигерийските семена от пъпеш, доставени от местни пазари в щата Ойо в Нигерия, прекараха седем дни в орбита на борда на орбиталната станция, преди да се върнат на Земята с предишния екипаж на "Дракон" на 9 август.

Нигерийската космическа агенция NASRDA изпрати егуси и още пет вида семена на култури с мисия на НАСА за целите на финансирани от държавата селскостопански изследвания.

Егуси на Ониосун бяха добавени като културна инициатива от Space in Africa - компания за пазарно проучване, която той основава, фокусирайки се върху африканската космическа и сателитна индустрия.

Семената, които бяха в орбита, сега се разпределят между изследователи, които да проучат ефекта от престоя им в Космоса върху техните хранителни свойства.

Ученият от Университета на Флорида Вагнер Вендраме - един от изследователите, казва, че семената ще бъдат размножени инвитро и ще бъдат анализирани за генетични промени, предизвикани от характерната за Космоса микрогравитация.

"Разглеждайки промените в растенията и самите семена, можем да се запитаме дали те все още са същите, ще осигуряват ли същото ниво на хранителни вещества за астронавтите", коментира изследователят.

Ониосун допълва, че целта му е култури, произхождащи от Африка, да бъдат част от бъдещите хранителни системи на Луната и Марс, ако обитаването на Космоса се разрасне през идните десетилетия.

#егуси #космическа мисия

Последвайте ни

ТОП 24

Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
1
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. "Димитър Миленков"
2
Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. "Димитър...
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да се подпишем заедно с ПП-ДБ
3
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да...
Повишение на гробищни такси: Двойно скачат сумите за гробни мяста в София
4
Повишение на гробищни такси: Двойно скачат сумите за гробни мяста в...
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
5
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
Ценни находки от бронзовата епоха излизат на светло 60 години след откриването им
6
Ценни находки от бронзовата епоха излизат на светло 60 години след...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
4
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
6
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...

Още от: Наука и технологии

Данни на НАСА разкриват наличието на гигантски скални буци в мантията на Марс
Данни на НАСА разкриват наличието на гигантски скални буци в мантията на Марс
Астрономи откриха планета в процес на формиране около млада звезда Астрономи откриха планета в процес на формиране около млада звезда
Чете се за: 03:22 мин.
След серия неуспешни опити - ракетата "Старшип" на "Спейс Екс" полетя След серия неуспешни опити - ракетата "Старшип" на "Спейс Екс" полетя
Чете се за: 00:42 мин.
Отново в Космоса: "Ариана 6" на втора комерсиална мисия Отново в Космоса: "Ариана 6" на втора комерсиална мисия
Чете се за: 00:40 мин.
Хуманоидните роботи - акцент на конференцията по роботика в Пекин Хуманоидните роботи - акцент на конференцията по роботика в Пекин
Чете се за: 00:45 мин.
Четирима астронавти се завърнаха след 5-месечна мисия на МКС Четирима астронавти се завърнаха след 5-месечна мисия на МКС
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Урсула фон дер Лайен: България има силна традиция в отбранителната промишленост
Урсула фон дер Лайен: България има силна традиция в отбранителната...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков посрещна председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Премиерът Росен Желязков посрещна председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Мъж почина заради бюрокрация на границата с България, твърдят...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Отиде си Кирил Кадийски
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Военнослужещи трети ден участват в гасенето на пожара в НП...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Поредна катастрофа с камион на пътя, на който загина Сияна
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ