Ей'Джа Уилсън е носител на приза за "Най-полезен играч" в Женската национална баскетболна асоциация

Ей'Джа Уилсън спечели за рекордния пети път приза за "Най-полезен играч" в Женската национална баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

30-годишната Уилсън, която играе за тима на Лас Вегас Ейсес, взима наградата за трета поредна година, което също е рекорд.

През сезон 2026 тя записа показатели от 26,2 точки, 9,4 борби, 3,2 асистенции и 1,9 чадъра средно на мач, като стреля 53 процента от игра и 40 процента от тройката.

Нейните 26,2 точки са вторият най-висок среден резултат в рамките на един сезон в историята на Женската национална баскетболна асоциация. Единственото по-добро постижение пак е нейно - 26,9 точки през сезон 2024.