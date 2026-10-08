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ФИБА въведе нови правила в баскетбола с промени при нарушенията и видеоповторенията

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Спорт
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Международната федерация промени класификацията на техническите и неспортсменските нарушения, разшири използването на видеосистемата и облекчи част от изискванията към екипировката

фиба въведе правила баскетбола промени нарушенията видеоповторенията
Снимка: БТА
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Международната федерация по баскетбол (ФИБА) официално въведе новите правила на играта, които влязоха в сила на 1 октомври 2026 година. Промените засягат основно отсъждането на нарушения, използването на видеоповторения и някои изисквания към екипировката и игралното поле.

Една от най-съществените новости е разделянето на техническите нарушения в две категории според тяхното естество и тежест. Само едната категория ще води до дисквалификация при натрупване на две технически нарушения от състезател или при комбинация от техническо и неспортсменско нарушение.

Променя се и класификацията на неспортсменските нарушения. Досегашното понятие Unsportsmanlike Foul се заменя с два нови вида - Disruptive Foul (нарушение, прекъсващо играта) и Flagrant Foul (тежко неспортсменско нарушение).

Разширява се и приложението на системата за видеоповторения (Instant Replay System). Съдиите вече ще могат по всяко време на двубоя да проверяват определени ситуации, свързани с неправомерно въздействие върху топката или коша след извършен фаул, както и нарушения на защитата при вкарване на топката в игра.

Новите правила предвиждат и облекчения при екипировката. Отпада изискването чорапите на баскетболистите да бъдат видими, като остава условието всички състезатели от един отбор да носят чорапи с еднакъв доминиращ цвят.

ФИБА предоставя и по-голяма свобода при избора на цветовете на линиите и маркировките на игрището, за да бъдат съобразени със съвременните изисквания за телевизионно излъчване, маркетинг и брандиране.

Промените са разработени от Консултативната група по правилата на ФИБА, включваща треньори, баскетболисти, съдии и експерти. След разглеждане от Техническата комисия те са одобрени от Централния борд на международната централа по-рано тази година.

#Международна федерация по баскетбол (ФИБА)

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