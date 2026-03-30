ЕК отпуска 7,4 млн. евро от резерва за земеделските стопани в България

Държавите от ЕС одобриха днес предложението на Европейската комисия за мобилизиране на 21,5 милиона евро от селскостопанския резерв в подкрепа на земеделските стопани в България, Естония и Унгария. Помощта е за земеделските стопани, засегнати от неблагоприятни метеорологични явления през вегетационния сезон през 2025 г.

Българските земеделски стопани ще получат 7,4 млн. евро, естонските - 3,3 млн. и унгарските - 10,8 млн. евро. Подкрепата е извънредна и може да бъде допълнена с до 200 процента от националните фондове.

През цялата 2025 г. земеделските стопани в България, Естония и Унгария претърпяха значителни щети и икономически загуби поради неблагоприятни климатични явления и природни бедствия.

България беше изправена пред тежка суша и горещи вълни от средата на юни до края на август, което значително намали производството на слънчоглед и царевица. В Естония пролетната слана, последвана от студен, влажен и нестабилен вегетационен период, е навредила на култури като пролетна пшеница, ечемик, грах, рапица, картофи и плодове и зеленчуци. В Унгария екстремният недостиг на топлина и вода между юни и август е причинил голям топлинен стрес, засягайки култури, включително сладка царевица, пъпеши и царевица.

Националните органи трябва да разпределят тази помощ до 30 септември 2026 г. и да гарантират, че земеделските стопани са крайните бенефициенти.

Трите засегнати държави членки ще трябва също така да уведомят Комисията за подробностите по прилагането на мерките. Подробностите, които трябва да бъдат съобщени, включват критериите, използвани за определяне на предоставянето на индивидуална помощ, планираното въздействие на мярката, прогнозите за плащанията, разбити по месеци, и равнището на допълнителната подкрепа, която трябва да бъде предоставена. Уведомлението следва да включва и действията, предприети за избягване на нарушаването на конкуренцията и свръхкомпенсацията.