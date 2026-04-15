ЕК представя европейско приложение за онлайн проверка на възрастта

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
По света
Потребителите ще доказват възрастта си преди достъп до онлайн платформи, както магазините изискват това за хората, които купуват алкохолни напитки

Урсула фон дер Лайен
Снимка: БТА
Европейската комисия представи днес ново приложение за проверка на възрастта, което скоро ще бъде достъпно за ползване от гражданите.

То ще позволи на потребителите да докажат възрастта си преди достъп до онлайн платформи, както магазините изискват доказателство за възраст за хора, които купуват алкохолни напитки. Целта е постигането на хармонизиран подход в защита на децата онлайн.

Според председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен ситуацията с безопасността на децата онлайн е изключително тревожна.

Едно на шест деца в ЕС е тормозено онлайн. Едно на всеки осем деца тормози друго дете онлайн. Платформите за социални медии предлагат силно пристрастяващи дизайни - безкрайно превъртане, което подхранва пристрастяването, кратки видеоклипове, които съкращават времето за внимание, силно персонализирано съдържание. Времето, което децата прекарват пред екрани, никога не е било толкова високо.

Новото приложение напомня приложението COVID, което ЕК разработи след пандемията и беше използвано в 78 държави по света.

Приложението за проверка на възрастта ще бъде лесно за използване от потребителите. Те ще могат доказват възрастта си, без да разкриват друга лична информация, т.е то ще бъде анонимно. Приложението ще работи на всякакви устройства – телефон, таблет, компютър и ще бъде лесно за използване от онлайн платформите за проверка на възрастта.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия: "Европа предлага безплатно и лесно за използване решение, което може да защити децата ни от вредно и незаконно съдържание. И виждаме, че все повече от нашите държави членки постигат голям напредък. Франция, Дания, Гърция, Италия, Испания, Кипър и Ирландия са водещи. Те планират да интегрират приложението в националните си портфейли. И се надявам, че още държави членки и частният сектор ще последват примера им, така че всеки гражданин скоро да може да използва приложението. Това приложение дава на родителите, учителите и полагащите грижи мощен инструмент за защита на децата. Защото ще имаме нулева толерантност към компании, които не зачитат правата на децата ни. И затова продължаваме напред с пълна скорост и решителност по отношение на прилагането на нашите европейски правила. Ние държим отговорни онези онлайн платформи, които не защитават децата ни достатъчно. Новото решение за проверка на възрастта и прилагането на нашите правила вървят ръка за ръка. Правата на децата в Европейския съюз са преди търговския интерес. И ние ще се погрижим това да се случи."

