ЕК представя европейско приложение за онлайн проверка на възрастта

Европейската комисия представи днес ново приложение за проверка на възрастта, което скоро ще бъде достъпно за ползване от гражданите.

То ще позволи на потребителите да докажат възрастта си преди достъп до онлайн платформи, както магазините изискват доказателство за възраст за хора, които купуват алкохолни напитки. Целта е постигането на хармонизиран подход в защита на децата онлайн.

Според председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен ситуацията с безопасността на децата онлайн е изключително тревожна.

Едно на шест деца в ЕС е тормозено онлайн. Едно на всеки осем деца тормози друго дете онлайн. Платформите за социални медии предлагат силно пристрастяващи дизайни - безкрайно превъртане, което подхранва пристрастяването, кратки видеоклипове, които съкращават времето за внимание, силно персонализирано съдържание. Времето, което децата прекарват пред екрани, никога не е било толкова високо.

Новото приложение напомня приложението COVID, което ЕК разработи след пандемията и беше използвано в 78 държави по света.

Приложението за проверка на възрастта ще бъде лесно за използване от потребителите. Те ще могат доказват възрастта си, без да разкриват друга лична информация, т.е то ще бъде анонимно. Приложението ще работи на всякакви устройства – телефон, таблет, компютър и ще бъде лесно за използване от онлайн платформите за проверка на възрастта.