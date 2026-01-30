БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЕК прекрати производството срещу България за стойностите за серен диоксид във въздуха
Снимка: БГНЕС
Европейската комисия прекрати производство за установяване на нарушение срещу България във връзка с качеството на въздуха. Това става, след като България предприе мерки във връзка с превишаването на пределно допустимите стойности за серен диоксид (SO2), определени в Директивата за качеството на въздуха (INFR (2009) 2135).

Делото беше образувано през 2009 г. с цел България да намали нивата в атмосферния въздух на серен диоксид — замърсител от промишлени инсталации, който може да причини дихателни проблеми и да влоши сърдечносъдовите заболявания.

През юли 2019 г. Комисията предяви иск срещу България пред Съда на ЕС. Решението на Съда от 12 май 2022 г. потвърди, че пределно допустимите стойности за SO2 в югоизточния район са били системно превишавани в продължение на няколко години след присъединяването на България към ЕС и че България не е предприела подходящи мерки, за да бъде периодът на превишаване възможно най-кратък.

След решението на Съда от 2022 г. българските органи предприеха мерки за намаляване на емисиите в югоизточната зона, където се намират четирите най-големи топлоелектрически централи в България. През януари 2023 г. България прие и изменения в националното законодателство, за да се предвиди предаване на данни в реално време.

След решението на Съда на ЕС българските органи приеха и други превантивни мерки – като засилен контрол и инструкции за намаляване на емисиите в случай на регистрирани превишения и неблагоприятни метеорологични условия.

Проверените данни за качеството на въздуха, докладвани от България, показват, че страната е постигнала съответствие с дневните и почасовите пределно допустими стойности на SO2 в продължение на три последователни години — 2022 г., 2023 г. и 2024 г. Този резултат, заедно с мерките, предприети за постигането му, водят Комисията до заключението, че България е адресирала по подходящ начин опасенията, установени от Съда на ЕС през май 2022 г.

