Екоинспектори констатираха нарушения след пожар на площадка за отпадъци

Служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе са открили нарушения при извънредна проверка на площадка за отпадъци след възникнал пожар днес в Източната промишлена зона на града. Това съобщи експертът по връзки с обществеността в екоинспекцията Рени Петрова.

Тя добави, че проверката е извършена в късните следобедни часове, след като мястото е било обезопасено.

Установено е, че са горели автомобилни седалки, гумени уплътнения, компоненти от излезли от употреба моторни превозни средства и други отпадъци. Според първоначалните данни вероятната причина за пожара е възникнала искра при рязане на отпадъци.

При проверката са констатирани няколко нарушения на Закона за управление на отпадъците. Сред тях са неправилно третиране на отпадъци при неспазване на противопожарните изисквания, както и неспазване на изискванията за съхранение на записи от видеонаблюдението.

Петрова уточни, че за площадката е издадено разрешително за третиране на отпадъци. От собственика на дружеството са изискани документи, обяснения за възникването на инцидента и записи от камерите за видеонаблюдение.

Проверката по случая продължава и през следващата седмица, уточниха от РИОСВ – Русе.