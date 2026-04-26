Експерти: Потребители и бизнес имат нужда от помощ

Потребителите и бизнеса имат нужда от помощ, за да се справят с увеличените цени на горивата и храните. Това коментираха в „Денят започва с Георги Любенов", президента на КНСБ Пламен Димитров и икономиста Румен Гълъбинов. По думите им, промяната на данъчната система у нас е неизбежна не само по отношение на подоходните данъци, но също така и на ДДС. Според синдикатите са нужди допълнителни мерки за подпомагане на хората заради увеличените цени у нас.

Пламен Димиторв, президент на КНСБ: „На първо място бих сложил градският транспорт и междуселищния. Там трябва да има според мен целева подкрепа, за да може всички превозни документи да запазят и да върнат цената, защото някой се увеличиха в края на краищата.“

Димитров коментира и цената на малката потребителска кошница, която тази седмица се движи в диапазона 58-59 евро.

Пламен Димиторв, президент на КНСБ: „Аз смятам, че въпреки всичко малката кошница на потребление където са предимно храни трябва да бъде осветена по цялата търговска и производствена верига и да бъдат лимитирани надценките. Първата възможност за такава помощ обаче може да има само след приемане на план сметката.“



Румен Гълъбинов, икономист: „Освен с усвояване на пари от фискалния резерв, където имаме бели пари за черни дни, трябва да се приеме и нов лимит за дълга.“

Справка показва, че бензина у нас е поевтинял с един евроцент, но цената на дизела и автогаза остава на високи нива. Според синдикатите обаче проверката досега е показала, че надценката в цените на горивата не е висока.

Пламен Димиторв, президент на КНСБ: „Производителят всъщност я държи минимална, определяйки цената на бензиностанциите си и давайки съответно пазарния тон.“

Димитров отново повдига идеята за преминаване към прогресивно данъчно облагане, а Гълъбинов настоява за намаляване на ДДС за определени сектори.

Пламен Димиторв, президент на КНСБ: „Преразглеждането на данъчно осигурителния модел, не вдигането, а преразглеждането, за някой това ще е вдигане, за някой намаляване, е на дневен ред.“

Според президента на конфедерацията служебният финансов министър трябва да обясни и защо са изхарчени 2 милиарда евро повече в сравнение с миналата година без да има държавен бюджет.