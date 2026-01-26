Експлозия и пожар в завод за храни в Гърция, има жертви

Тялото на пети служител е открито след експлозията на завод за храни в град Трикала, Централна Гърция, съобщи електронното издание на в. "Катимерини", позовавайки се на информация от пожарната служба.

Изданието информира, че пожарникарите, работещи на терен след експлозията и пожара, са установили мястото, където се намира тялото на загиналия пети служител във фабриката, но изваждането му изисква разчистване на отломки поради срутване на конструкцията на сградата.

Всички загинали са жени. Телата на още четири жертви бяха извадени по-рано през деня, а властите са се свързали с близките им, за да започнат процедурите по идентификация. Седем души, включително и един пожарникар са ранени вследствие на инцидента. Пострадалите са в стабилно състояние, информира "Катимерини".

Голяма част от фабриката е разрушена в резултат на експлозията и последвалия пожар, който е избухнал малко след 4.00 часа сутринта по време на нощната смяна. Според информацията в момента на възникване на инцидента във фабриката е имало 13 служители.

Разследването на причините за експлозията продължава. Въз основа на събраната до момента информация властите смятат, че най-вероятната причина е изтичане на газ, последвано от искра. Предварителните данни показват, че първоначалната експлозия е възникнала в газовите пещи на фабриката, информира още изданието.

Водещата синдикална конфедерация в Гърция обяви 24-часова стачка във вторник в знак на осъждане на условията на труд, довели до смъртоносната експлозия. От организацията посочиха, че многократните им призиви за подобряване на мерките за здраве и безопасност на работните места са били пренебрегвани, и настояха за пълно разследване на причините за инцидента.

Снимки: БГНЕС

Държавната телевизия ЕРТ съобщи, че нито един от оцелелите свидетели на инцидента не е посочил да е усетил миризма на газ, поради което властите ще разследват и евентуални други причини за възникване на експлозията. ЕРТ отбелязва също, че по случая вече работи и гръцката прокуратура.