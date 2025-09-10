Експлозия от гама-лъчи извън нашата галактика беше наблюдавана за пръв път

Учени наблюдаваха мощна и дълго продължила експлозия от гама-лъчи извън нашата галактика Млечен път, съобщи АП.

Чрез телескопи на Земята и в космоса, включително "Хъбъл", изследователите видяха уникална експлозия от високоенергийна радиация, забелязана за първи път през месец юли.

Екипът, ръководен от европейски учени, обяви откритията си в изданието Astrophysical Journal Letters.

Астрономите съобщиха, че наблюдаването явление е нещо, различно от всичко, което са виждали преди. Според учените повтарящите се пулсации на гама-лъчи са засечени в рамките на цял един ден. Това е доста необичайно, тъй като този вид пулсации обикновено продължават само минути или дори милисекунди.

Учените са на мнение, че такава дълга и повтаряща се експлозия от гама-лъчи е озадачаваща и представлява, поне засега, истинска космическа загадка. Необходими са още наблюдения, за да се потвърди точното местонахождение на източника на пулсациите, отбелязва АП.