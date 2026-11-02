Елена Попиванова отстъпи пред естонка и ще търси задължителна победа в Дакар

Елена Попиванова допусна първата си загуба в турнира по бадминтон на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. Поставената под номер 6 в схемата българка отстъпи пред Ромили Вак от Естония в два гейма – 19:21, 18:21, след 30 минути игра.

Срещата премина оспорвано, като Попиванова остана близо до съперничката си и в двете части, но не успя да спечели решаващите разигравания.

След поражението българската националка вече има баланс от една победа и една загуба в надпреварата.

Предстои ѝ още един двубой от груповата фаза. На 3 ноември Попиванова ще се изправи срещу Ейми Ван от Нова Зеландия в опит да запише втори успех и да запази шансовете си за продължаване напред.

Междувременно другият български представител в турнира по бадминтон – Теодор Митев, продължава успешното си представяне. По-рано през деня той постигна втора победа в надпреварата при юношите.

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