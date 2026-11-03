Елена Попиванова приключи участието си на Младежките олимпийски игри

Българката Елена Попиванова допусна втора загуба и приключи участието си на турнира по бадминтон на Младежките олимпийски игри в Дакар. Надпреварата може да гледате пряко по БНТ 3 и онлайн на нашия сайт!

Поставената под номер 6 в схемата българка отстъпи пред Ейми Ван (Нова Зеландия) с 13:21, 21:18, 15:21 за 44 минути на корта.

Двете си размениха по един гейм, а в решителната трета част националката водеше с 8:3, но след 14:14 съперничката й направи силна серия и затвори мача.

Така Попиванова завършва с баланс от една победа и две поражения на трето място в групата. Тя остава 17-а в крайното класиране.

Преди срещата българката и нейната съперничка се снимаха с президента на МОК Кърсти Ковънтри, която посети "Дакар Арена".

По-рано днес Теодор Митев също не успя да се класира за четвъртфиналите в бадминтона при юношите.