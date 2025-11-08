Елена Рибакина спечели Финалите на WTA след успех над №1 в света

Исторически триумф за Елена Рибакина! Казахстанската тенисистка спечели финалния турнир на Женската тенис асоциация (WTA) в Рияд, след като надигра световната №1 Арина Сабаленка с 6:3, 7:6 (0) в изключително напрегнат финал.

За Рибакина това е първа титла от заключителния турнир на сезона, като успехът ѝ ѝ донесе и рекордните 5,235 милиона долара от наградния фонд – най-голямата сума в историята на женския тенис.

Финалът в Рияд бе своеобразно повторение на сблъсъка им от Australian Open 2023, когато Сабаленка ликува. Този път обаче Рибакина показа железни нерви и изключителна мощ от дъното на корта. След серия от уинъри тя проби за 4:2 и затвори първия сет с 6:3.

Във втората част Сабаленка повиши нивото и достигна до два сетбола при 5:4, но Рибакина ги спаси с хладнокръвна игра, пращайки мача в тайбрек. Там 25-годишната шампионка не остави никакви шансове на съперничката си, вземайки тайбрека на нула и с него – и титлата.

По-рано при двойките Вероника Кудерметова и Елизе Мертенс завоюваха трофея след победа над Тимеа Бабош и Луиза Стефани със 7:6 (4), 6:1.

С триумфа си в Рияд Елена Рибакина не само спечели най-голямата награда в женския тенис, но и доказа, че е напълно готова да оспори лидерството на Сабаленка в световната ранглиста.