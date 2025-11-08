БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Чете се за: 00:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Елена Рибакина спечели Финалите на WTA след успех над №1 в света

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Бившата шампионка от Уимбълдън детронира Арина Сабаленка и прибра рекорден чек от над 5 милиона долара

Елена Рибакина
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Исторически триумф за Елена Рибакина! Казахстанската тенисистка спечели финалния турнир на Женската тенис асоциация (WTA) в Рияд, след като надигра световната №1 Арина Сабаленка с 6:3, 7:6 (0) в изключително напрегнат финал.

За Рибакина това е първа титла от заключителния турнир на сезона, като успехът ѝ ѝ донесе и рекордните 5,235 милиона долара от наградния фонд – най-голямата сума в историята на женския тенис.

Финалът в Рияд бе своеобразно повторение на сблъсъка им от Australian Open 2023, когато Сабаленка ликува. Този път обаче Рибакина показа железни нерви и изключителна мощ от дъното на корта. След серия от уинъри тя проби за 4:2 и затвори първия сет с 6:3.

Във втората част Сабаленка повиши нивото и достигна до два сетбола при 5:4, но Рибакина ги спаси с хладнокръвна игра, пращайки мача в тайбрек. Там 25-годишната шампионка не остави никакви шансове на съперничката си, вземайки тайбрека на нула и с него – и титлата.

По-рано при двойките Вероника Кудерметова и Елизе Мертенс завоюваха трофея след победа над Тимеа Бабош и Луиза Стефани със 7:6 (4), 6:1.

С триумфа си в Рияд Елена Рибакина не само спечели най-голямата награда в женския тенис, но и доказа, че е напълно готова да оспори лидерството на Сабаленка в световната ранглиста.

#WTA финали #Елена Рибакина #Арина Сабаленка

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
2
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Празнуваме Архангеловден!
3
Празнуваме Архангеловден!
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и бичуване с метален кабел
4
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и...
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на Стефани
5
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
6
Откриха изчезналата във Витоша Стефани

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
5
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
6
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани

Още от: WTA

Возняцки няма планове да се завърне в WTA Тура
Возняцки няма планове да се завърне в WTA Тура
Арина Сабаленка си проправи път до финала в Рияд Арина Сабаленка си проправи път до финала в Рияд
Чете се за: 00:45 мин.
Рибакина ще спори за първа титла от Финалите на WTA Рибакина ще спори за първа титла от Финалите на WTA
Чете се за: 00:55 мин.
Арина Сабаленка без грешка в Рияд Арина Сабаленка без грешка в Рияд
Чете се за: 01:55 мин.
Анисимова елиминира Швьонтек и се класира за полуфиналите Анисимова елиминира Швьонтек и се класира за полуфиналите
Чете се за: 01:20 мин.
Три победи и първо място в групата за Елена Рибакина Три победи и първо място в групата за Елена Рибакина
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
480 деца бежанци изчезват за година от България 480 деца бежанци изчезват за година от България
Чете се за: 08:20 мин.
У нас
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието? Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието?
Чете се за: 14:27 мин.
След новините
САЩ изключи Унгария от санкционния режим
Чете се за: 04:05 мин.
По света
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико
Чете се за: 11:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ