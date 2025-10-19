БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Елена Рибакина спечели титлата на турнира в Нинбо

Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Тенисистката преодоля сет пасив, за да победи Екатерина Александрова.

Елена Рибакина
Снимка: БГНЕС
Елена Рибакина преодоля сет пасив и победи Екатерина Александрова с 3:6, 6:0, 6:2 на финала на турнира по тенис за жени в Нинбо, който е с награден фонд над 1 милион щатски долара долара. Състезателката от Казахстан спечели десета титла в кариерата си и направи още една крачка към участие на Финалния турнир на WТА в Рияд.

Александрова изигра отличен първи сет и проби сервиса на съперничката си във втория гейм, след което затвърди преимуществото си за 3:0. Рускинята бе безупречна до края, отрази две разигравания за рибрейк и затвори частта на втори сетпойнт при 6:3.

Рибакина обаче взе следващата част без загубен гейм, записвайки брейк във всички три сервис-гейма на съперничката. Нейната серия продължи и в началото на третия сет, което помогна на Рибакина да запише още два пробива и да спечели с крайното 6:2.

Така тя стигна до втора титла през годината. За Александрова това бе четвърти финал за сезона, всеки от които на ниво WТА 500. Тя спечели трофея в Линц, след което обаче загуби в три сета в Монтерей, Сеул и днес в Нинбо.

През следващата седмица на Рибакина й предстои участие на турнир в Токио, където трябва да влезе в топ 4.

#тенис турнир в Нинбо 2025 #Елена Рибакина

