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Елие Уахи остава извън състава на Кот д'Ивоар за двубоя с Германия

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Спорт
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Нападателят не получи виза за Канада, а междувременно е обект на разследване заради съмнителни залози във френското първенство

Елие Уахи остава извън състава на Кот д'Ивоар за двубоя с Германия
Снимка: AP Photo
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Нападателят на националния отбор на Кот д'Ивоар Елие Уахи най-вероятно ще пропусне предстоящия двубой срещу Германия от груповата фаза на Световното първенство по футбол, след като не получи необходимата виза за влизане в Канада.

Срещата е насрочена за събота в Торонто, но от футболната федерация на африканската страна съобщиха, че към момента не са издадени нужните административни разрешения за пътуването на играча. Така Уахи ще остане на територията на Съединените щати, където Кот д'Ивоар изигра първия си мач на турнира.

Нападателят започна като титуляр при успеха с 1:0 над Еквадор във Филаделфия и бе сред важните фигури в състава на селекционера. Отсъствието му срещу Германия може да се окаже сериозен удар за амбициите на африканците в битката за място в елиминационната фаза.

Около Уахи обаче има и допълнително напрежение. Френската футболна лига разследва сигнал за необичайно висока активност на международния пазар на залози, свързана с жълт картон на нападателя по време на мач на Ница срещу Метц през май. Двубоят завърши без голове, а футболистът действително бе официално предупреден от съдията.

Въпреки разследването, Уахи завърши сезона силно. Само две седмици след въпросния мач той отбеляза два гола при победата на Ница с 4:1 над Сент Етиен в плейоф за оставане в Лига 1 и помогна на отбора си да запази мястото си в елита.

#Елие Уахи #Национален отбор на Кот д'Воар по футбол #Мондиал 2026

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