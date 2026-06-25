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Елитът на планинското колоездене се събира в Чепеларе през уикенда

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Спорт
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“Мечи чал DH” се завръща за първи път след 2 годишна пауза

Елитът на планинското колоездене се събира в Чепеларе през уикенда
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На 27-28 юни под връх Мечи чал ще се проведе едно от най-очакваните събития в календара на планинското колоездене в България и региона - първият кръг от Maxxis BG Downhill Series за сезона. “Мечи чал DH” се завръща за първи път след 2 годишна пауза и ще се проведе с подкрепата на Община Чепеларе и Пампорово АД.

През последните години, спускането (downhill) се утвърди като една от най-атрактивните и динамични дисциплини в колоезденето, бележейки бурен ръст на популярност, както в световен мащаб, така и в страната.

Очаква се в надпреварата да се включат над 150 участници от всички краища на България, като състезанието придобива и силен международен характер, защото освен елита на родното спускане, на старта ще застанат и някои от най-добрите колоездачи от съседна Гърция, сред които и настоящите им национални шампиони, което гарантира изключително високо ниво на конкуренция.

Кои са най-бързите състезатели ще определи легендарното трасе „Брус Лий“ над Чепеларе, което е най-дългото действащо трасе за спускане в България и е истинско предизвикателство дори за най-опитните атлети. Пистата е с дължина от близо 3.5 км и впечатляваща денивелация от 713 метра. Включва множество скоростни и стръмни участъци, технични завои и естествени препятствия, които изискват безупречна прецизност и издържливост.

Участниците в състезанието ще бъдат разделени в общо 6 категории, а за победителите има подготвени награди от партньорите на събитието. Призьорите ще бъдат отличени лично от кмета на град Чепеларе Боран Хаджиев.

След успешното начало на сезона в Пампорово през изминалия уикенд, сега фокусът се пренася към Чепеларе. От велопарка споделят, че съоръженията работят всеки ден от седмицата без почивен ден, осигурявайки оптимални условия, както за професионални тренировки и спорт, така и за забавление на туристите.

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