Франческо Баная се разделя с Дукати след края на сезона в MotoGP

Италианецът Франческо Баная ще се раздели с Дукати Леново след края на сезона в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта MotoGP, след като прекара осем сезона и спечели две титли с един от водещите конструктори.

Партньорството между двете страни върна Дукати на върха през 2022, когато бяха изминали 15 години от титлата на Кейси Стоунър. Италианецът записа 31 победи и 62 подиума, подкрепени с 28 пол-позишъна.

"Пеко написа фундаментална част от спортната история на Дукати. Той израсна с нас, повярва на нашия проект и върна Десмоседичи на върха в MotoGP. Пеко е човекът, който върна титлите при пилотите и конструкторите в Борго Панигале след 15-годишна пауза. Той е шампион на и извън трасето", казва председателят на Дукати Мотор Холдинг - Клаудио Доменикали.