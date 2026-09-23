БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Евакуират хората от вилна зона "Отдих" на...
Чете се за: 00:55 мин.
НА ЖИВО: ЦИК изтегли номерата в бюлетината за...
Чете се за: 03:35 мин.
Двама души загинаха при катастрофа край Котел
Чете се за: 01:17 мин.
Премиерът Радев: Ще има увеличение на разходите за...
Чете се за: 04:37 мин.
Три години по-късно: Делото "Филип" тръгва...
Чете се за: 01:57 мин.
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък -...
Чете се за: 00:50 мин.
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас...
Чете се за: 03:47 мин.
Ще поскъпне ли хлябът?
Чете се за: 02:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Елизара Янева се класира за втория кръг на международния турнир в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

19-годишната пловдивчанка постигна победа в родния си град.

Елизара Янева
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" и първа ракета на България в тениса Елизара Янева се класира за втория кръг на сингъл на международния турнир по тенис на клей от категория W50 в Пловдив, който се провежда на кортовете на ТК "Макс Про" зад хангарите на Гребната база.

19-годишната пловдивчанка, която е водачка в схемата, надигра Марго Марке (Белгия) с 6:3, 6:3 за час и 22 минути на корта.

Янева поведе с 3:0 в първия сет, но допусна съперничката ѝ да върне ранния пробив. След размяна на по още един брейк, българката проби отново и след това сервира успешно за водачеството в общия резултат.

Във втората част двете си размениха пробиви, но Янева успя да спечели четири поредни гейма от 2:3 до 6:3, за да си осигури място във втория кръг, където ще се изправи срещу Лаура Маир (Италия).

Втората ракета на страната Росица Денчева, която е поставена под №2 в основната схема, бе близо до обрат срещу Алесандра Мацола (Италия), но отстъпи с 1:6, 6:4, 6:7(5) за два часа и 11 минути.

В мач с изцяло българско участие седмата поставена Лидия Енчева надигра Ива Иванова с 6:1, 6:3 за 75 минути.

Друга родна състезателка в лицето на Юлия Стаматова допусна поражение от бронзовата медалистка от европейското първенство до 18 години Валерия Гърневска с 6:4, 3:6, 1:6 за два часа и 12 минути.

В надпреварата на двойки българките Ралица Александрова и Валерия Гърневска ще се изправят срещу четвъртите поставени представителки на Швеция - Кайса Хенеман и Нели Валберг, докато сестрите Лиа и Алекса Каратанчеви ще започнат срещу Марго Маке (Белгия) и Сара ван Емст (Нидерландия).

Свързани статии:

Росица Денчева пропусна три мачбола и отпадна от турнира W50 в Пловдив
Росица Денчева пропусна три мачбола и отпадна от турнира W50 в Пловдив
Българката допусна загуба след обрат.
Чете се за: 02:37 мин.
#Елизара Янева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
1
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
2
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
3
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас": Забраняваме светлините на казината и рекламата на хазарта, заяви Радев
4
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас":...
Посланичката на Португалия у нас е намерена мъртва в дома си
5
Посланичката на Португалия у нас е намерена мъртва в дома си
"Той беше най-великият сред нас": 69 картини на Пол Сезан бяха изложени в галерия в Париж
6
"Той беше най-великият сред нас": 69 картини на Пол Сезан...

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
4
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
5
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
6
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв....

Още от: Тенис

Росица Денчева пропусна три мачбола и отпадна от турнира W50 в Пловдив
Росица Денчева пропусна три мачбола и отпадна от турнира W50 в Пловдив
Александър Зверев: Когато си глупав, помага Александър Зверев: Когато си глупав, помага
Чете се за: 01:52 мин.
Димитър Кузманов тренира заедно с Новак Джокович Димитър Кузманов тренира заедно с Новак Джокович
Чете се за: 01:10 мин.
Илиян Радулов стартира с победа на турнира от сериите "Чалънджър 75" в Пловдив Илиян Радулов стартира с победа на турнира от сериите "Чалънджър 75" в Пловдив
Чете се за: 01:40 мин.
Григор Димитров отпадна още на старта в Сен Тропе Григор Димитров отпадна още на старта в Сен Тропе
Чете се за: 01:15 мин.
Адриан Андреев продължава във втория кръг турнира от сериите "Чалънджър 75" в Пловдив Адриан Андреев продължава във втория кръг турнира от сериите "Чалънджър 75" в Пловдив
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Евакуират хората от вилна зона "Отдих" на пловдивското село Михилци, задействаха BG-Alert
Евакуират хората от вилна зона "Отдих" на пловдивското...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
НА ЖИВО: ЦИК изтегли номерата в бюлетината за президентските избори НА ЖИВО: ЦИК изтегли номерата в бюлетината за президентските избори
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Премиерът Радев: Ще има увеличение на разходите за отбрана през 2027 г. Премиерът Радев: Ще има увеличение на разходите за отбрана през 2027 г.
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Демерджиев с критики към прокуратурата: Не може да се причисли като...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Сняг вали по върховете, през нощта на места в Западна и Централна...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас":...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Три години по-късно: Делото "Филип" тръгва отначало
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ