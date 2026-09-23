Елизара Янева се класира за втория кръг на международния турнир в Пловдив

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" и първа ракета на България в тениса Елизара Янева се класира за втория кръг на сингъл на международния турнир по тенис на клей от категория W50 в Пловдив, който се провежда на кортовете на ТК "Макс Про" зад хангарите на Гребната база.

19-годишната пловдивчанка, която е водачка в схемата, надигра Марго Марке (Белгия) с 6:3, 6:3 за час и 22 минути на корта.

Янева поведе с 3:0 в първия сет, но допусна съперничката ѝ да върне ранния пробив. След размяна на по още един брейк, българката проби отново и след това сервира успешно за водачеството в общия резултат.

Във втората част двете си размениха пробиви, но Янева успя да спечели четири поредни гейма от 2:3 до 6:3, за да си осигури място във втория кръг, където ще се изправи срещу Лаура Маир (Италия).

Втората ракета на страната Росица Денчева, която е поставена под №2 в основната схема, бе близо до обрат срещу Алесандра Мацола (Италия), но отстъпи с 1:6, 6:4, 6:7(5) за два часа и 11 минути.

В мач с изцяло българско участие седмата поставена Лидия Енчева надигра Ива Иванова с 6:1, 6:3 за 75 минути.

Друга родна състезателка в лицето на Юлия Стаматова допусна поражение от бронзовата медалистка от европейското първенство до 18 години Валерия Гърневска с 6:4, 3:6, 1:6 за два часа и 12 минути.

В надпреварата на двойки българките Ралица Александрова и Валерия Гърневска ще се изправят срещу четвъртите поставени представителки на Швеция - Кайса Хенеман и Нели Валберг, докато сестрите Лиа и Алекса Каратанчеви ще започнат срещу Марго Маке (Белгия) и Сара ван Емст (Нидерландия).