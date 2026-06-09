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Ема Радукану и Кейти Боултър с победоносен старт на Куинс Клъб

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Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
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Радукано се справи с квалификантка, а Боултър пречупи канадка.

ема радукану кейти боултър победоносен старт куинс клъб
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Британките Ема Радукану и Кейти Боултър, както и защитаващата титлата си от миналата година Татяна Мария (Германия), стартираха с победи на турнира по тенис WTA 500 на трева Куинс Клъб с награден фонд 1 915 000 долара.

В първия мач за деня Радукану постигна комфортна победа с 6:0, 6:3 над квалификантката Анна Блинкова (Русия) за 64 минути.

Това е първи успех за британката на турнир от УТА от Индиън Уелс през март, като бившата четвъртфиналистка продължава напред, за да се изправи срещу Сорана Кърстя (Румъния).

„Начинът, по който се движех, начинът, по който се държах на корта беше много добър. Наистина ми хареса и мисля, че това е нещо, което искам да прилагам във всичките си мачове“, каза 23-годишната тенисистка.

Номер 18 в света и седма поставена Сорана Кърстя премина през трудна битка с Мадисън Инглис (Австралия) с 6:4, 5:7, 6:2, за да си осигури среща с Ръдукану. Сблъсъкът им във втория кръг ще бъде повторение на финала на турнира в Клуж-Напока през февруари.

Боултър се завърна на корта днес, за да завърши сблъсъка си от първия кръг срещу осмата поставена и бивша финалистка на Откритото първенство на САЩ Лейла Фернандес (Канада), като постигна обрат с 3:6, 7:6(4), 7:5.

Защитаващата титлата си Татяна Мария (Германия) също достигна втория кръг след успех над Мария Сакари (Гърция) с 6:3, 6:3. След двубоя тя се оплака, че не е получила "уайлд кард", а е трябвало да премине през квалификациите.

„Това, което направих миналата година, беше невероятно и като шампион тук, си мислех, че заслужавам "уайлд кард" и да получа малко уважение“, каза пред BBC Sport 37-годишната Мария, която стана почетен пожизнен член на лондонския клуб след титлата миналата година.

Участващата с "уайлд кард" британката Франческа Джоунс загуби на старта от германката Лаура Зигемунд с 2:6, 3:6.

Шестата поставена Ива Йович (САЩ) също продължава напред след успех над хърватската квалификантка Антония Ружич с 6:3, 6:4, а Александра Еала (Филипините) се наложи над китайката Шуай Чжън с 6:3, 6:2.

17-годишната Мика Стойсавлевич (Великобритания) претърпя поражение от Дона Векич (Хърватия) в първия кръг с 2:6, 3:6.

Полуфиналистката от "Ролан Гарос" и шампионка от Мадрид Марта Костюк (Украйна) се оттегли от надпреварата поради контузия.

#тенис турнир в Куинс Клъб 2026 #Кейти Боултър #Ема Радукану

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