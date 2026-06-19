Емблемата на ЦСКА вече краси новия стадион „Българска армия“

Емблемата на ЦСКА бе монтирана на централната трибуна на новия стадион „Българска армия“. Символът на „червените“ зае своето място на съоръжението, което трябва да посрещне отбора за домакинските му срещи през предстоящия сезон.

Новият стадион ще разполага с капацитет от над 18 000 зрители и ще предлага модерни условия за феновете. Сред основните характеристики на съоръжението са изцяло покритите с козирка трибуни и редица допълнителни удобства за посетителите.

Монтирането на клубната емблема е поредна стъпка от изграждането на новия дом на ЦСКА и символичен знак за напредъка на проекта.

Междувременно футболистите на Христо Янев продължават лятната си подготовка в Австрия. Първата контрола на „армейците“ е утре срещу словенския Брине, като двубоят е с начален час 18:00 часа българско време.

Първият официален мач на ЦСКА за новия сезон ще бъде домакинството на ирландския Дери Сити в турнира Лига Европа.