БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Емил Велев: Доста глупаво е да залагаш на собствени мачове

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

Спортният директор на Локомотив Горна Оряховица коментира жребия за Купата на България, националния отбор и шансовете на Левски за титла.

Емил Велев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Спортният директор на Локомотив Горна Оряховица Емил Велев говори след жребия за Купата на България по футбол.

Отборът има за съперник Витоша Бистрица в първия кръг и при успех ще домакинства на Берое.

"Нямаше значение кой ще се падне. Може би щеше да е по-добре да се падне някой измежду Левски и ЦСКА. Знаете с каква публика идват тези отбори. И този жребий е приемлив за нас, стига да минем първия кръг срещу Витоша Бистрица, който е един много добър и балансиран отбор", започна Велев.

Той очаква Александър Димитров да пожъне успехи като селекционер на мъжкия национален отбор.

"Крайно време беше да не робуваме на имена. Сложиха Сашо Димитров, който от доста години е в националните гарнитури. Познава обстановката и играчите. Работил е с много млади футболисти. Би трябвало да направи един добър сезон в националния отбор. Тази група, в която се паднахме, е доста тежка. Видяхме и срещу Грузия, и срещу Испания какво се случи. Вярвам, че с екипа, с който той е поел националния отбор, ще направи добър сезон. За класиране не можем да говорим. Трябва да се изчакат и следващите квалификации", допълни Велев.

Дългогодишният наставник коментира и разследването срещу български футболисти, треньори и служители за залагане на свои мачове.

"Не е нормално, а е и доста глупаво да залагаш на собствени мачове. Не знам кой и защо го е направил. Щом има такова разследване, трябва да се разнищи докрай, за да не се повтарят такива неща", добави двукратният носител на Купата на България.

Бившият футболист и треньор на Левски се надява отборът да се бори за титлата.

"В момента ЦСКА 1948 е с два мача повече от Левски и Лудогорец. Смятам, че двата отбора, които ще се борят за титлата, ще са Левски и Лудогорец. Левски има сили, играят с настроение и желание. Във всеки мач стадионът е изпълнен до краен предел от вярната публика, така че всичко може да се случи тази година", завърши Велев.

Свързани статии:

Лудогорец започва защитата на Купата на България срещу Ловеч или Черноморец Бургас
Лудогорец започва защитата на Купата на България срещу Ловеч или Черноморец Бургас
ЦСКА и Левски също научиха опонентите си.
Чете се за: 01:45 мин.
#Емил Велев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция "Сердика 2"
1
Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция...
България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия полуфинал на световното по волейбол
2
България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия...
Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила на детето се самосезира
3
Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила...
Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия – ще бъдем безкомпромисни", заяви директорката
4
Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия...
Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева
5
Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора...
Сърцата България полетя към Топ 4 на световното първенство след паметен обрат
6
Сърцата България полетя към Топ 4 на световното първенство след...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Футбол

Атанас Караиванов: Купата на България ще предложи много емоции
Атанас Караиванов: Купата на България ще предложи много емоции
Гледайте Любо Ганев, Добрин Гьонов, Стоян Добрев и Симеон Щерев в "Арена спорт" Гледайте Любо Ганев, Добрин Гьонов, Стоян Добрев и Симеон Щерев в "Арена спорт"
Чете се за: 00:47 мин.
Малмьо уволни треньора си след загубата от Лудогорец Малмьо уволни треньора си след загубата от Лудогорец
Чете се за: 01:37 мин.
Световното първенство по футбол ще има три талисмана Световното първенство по футбол ще има три талисмана
Чете се за: 02:00 мин.
Александър Димитров посочи 16 футболисти, на които ще разчита за мачовете с Турция и Испания Александър Димитров посочи 16 футболисти, на които ще разчита за мачовете с Турция и Испания
Чете се за: 02:15 мин.
Лудогорец започва защитата на Купата на България срещу Ловеч или Черноморец Бургас Лудогорец започва защитата на Купата на България срещу Ловеч или Черноморец Бургас
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото догодина, ако обследваните водоизточници не са надеждни
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото догодина, ако...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за тежката водна криза Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за тежката водна криза
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Липсата на кворум провали за трети пореден ден заседанието на парламента (ОБЗОР) Липсата на кворум провали за трети пореден ден заседанието на парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Президентът Радев: Появя ли се някъде - министрите на Борисов се разбягват като пилци Президентът Радев: Появя ли се някъде - министрите на Борисов се разбягват като пилци
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Желязков пред Гутериш: България приветства инициативата ООН-80 като...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Проф. Христо Пимпирев: „България върви към полупустинен...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Нов музей на Фрида Кало отваря врати в Мексико (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
САЩ налагат санкции срещу сръбската петролна компания
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ