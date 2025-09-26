Емил Велев: Доста глупаво е да залагаш на собствени мачове

Спортният директор на Локомотив Горна Оряховица Емил Велев говори след жребия за Купата на България по футбол.

Отборът има за съперник Витоша Бистрица в първия кръг и при успех ще домакинства на Берое.

"Нямаше значение кой ще се падне. Може би щеше да е по-добре да се падне някой измежду Левски и ЦСКА. Знаете с каква публика идват тези отбори. И този жребий е приемлив за нас, стига да минем първия кръг срещу Витоша Бистрица, който е един много добър и балансиран отбор", започна Велев.

Той очаква Александър Димитров да пожъне успехи като селекционер на мъжкия национален отбор.

"Крайно време беше да не робуваме на имена. Сложиха Сашо Димитров, който от доста години е в националните гарнитури. Познава обстановката и играчите. Работил е с много млади футболисти. Би трябвало да направи един добър сезон в националния отбор. Тази група, в която се паднахме, е доста тежка. Видяхме и срещу Грузия, и срещу Испания какво се случи. Вярвам, че с екипа, с който той е поел националния отбор, ще направи добър сезон. За класиране не можем да говорим. Трябва да се изчакат и следващите квалификации", допълни Велев.

Дългогодишният наставник коментира и разследването срещу български футболисти, треньори и служители за залагане на свои мачове.

"Не е нормално, а е и доста глупаво да залагаш на собствени мачове. Не знам кой и защо го е направил. Щом има такова разследване, трябва да се разнищи докрай, за да не се повтарят такива неща", добави двукратният носител на Купата на България.

Бившият футболист и треньор на Левски се надява отборът да се бори за титлата.