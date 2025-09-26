Лудогорец започва защитата на Купата на България срещу Ловеч или Черноморец Бургас

ЦСКА и Левски също научиха опонентите си.
Лудогорец ще започне защитата на трофея в турнира за Купата на България по футбол срещу победителя от двойката от последния квалификационен кръг на състезанието между ФК Ловеч и Черноморец (Бургас).
Срещите от редовната фаза на надпреварата (1/16-финали) ще се играят между 28 и 30 октомври, а отборите от елита ще гостуват в тях.
Миналогодишният финалист ЦСКА ще стартира в тазгодишното издание на турнира срещу спечелилия двубоя Черноломец (Попово) срещу Севлиево.
Рекордьорът с 26 национални купи и лидер в класирането на Първа лига преди изиграването на срещите от настоящия десети кръг от шампионата Левски пък ще има за съперник победителя от мача между Металург (Перник) и Хебър (Пазарджик).
1/16 - финали:
Партизан Червен Бряг/Миньор Перник - Черно море
Бдин Видин/Етър - Добруджа
Ком Берковица/Янтра - ЦСКА 1948
Рилски спортист/Беласица - Локомотив София
Хаково/Спартак Плевен - Ботев Пловдив
Ямбол/Вихрен Сандански - Спартак Варна
Металург Перник/Хебър - Левски
Германея/Фратрия - Арда
Септември Тервел/Марек - Монтана
Спартак Пловдив/Пирин Благоевград - Славия
Бенковски-Исперих/Дунав - Локомотив Пловдив
Ботев Нови Пазар/Спортист Своге - Септември София
Черноломец Попово/Севлиево - ЦСКА
Витоша Бистрица/Локомотив ГО - Берое
Ловеч/Черноморец 1919 Бургас - Лудогорец
Загорец - Ботев Враца