БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лудогорец започва защитата на Купата на България срещу Ловеч или Черноморец Бургас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

ЦСКА и Левски също научиха опонентите си.

Купа на България
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Лудогорец ще започне защитата на трофея в турнира за Купата на България по футбол срещу победителя от двойката от последния квалификационен кръг на състезанието между ФК Ловеч и Черноморец (Бургас).

Срещите от редовната фаза на надпреварата (1/16-финали) ще се играят между 28 и 30 октомври, а отборите от елита ще гостуват в тях.

Миналогодишният финалист ЦСКА ще стартира в тазгодишното издание на турнира срещу спечелилия двубоя Черноломец (Попово) срещу Севлиево.

Рекордьорът с 26 национални купи и лидер в класирането на Първа лига преди изиграването на срещите от настоящия десети кръг от шампионата Левски пък ще има за съперник победителя от мача между Металург (Перник) и Хебър (Пазарджик).

1/16 - финали:

Партизан Червен Бряг/Миньор Перник - Черно море
Бдин Видин/Етър - Добруджа
Ком Берковица/Янтра - ЦСКА 1948
Рилски спортист/Беласица - Локомотив София
Хаково/Спартак Плевен - Ботев Пловдив
Ямбол/Вихрен Сандански - Спартак Варна
Металург Перник/Хебър - Левски
Германея/Фратрия - Арда
Септември Тервел/Марек - Монтана
Спартак Пловдив/Пирин Благоевград - Славия
Бенковски-Исперих/Дунав - Локомотив Пловдив
Ботев Нови Пазар/Спортист Своге - Септември София
Черноломец Попово/Севлиево - ЦСКА
Витоша Бистрица/Локомотив ГО - Берое
Ловеч/Черноморец 1919 Бургас - Лудогорец
Загорец - Ботев Враца

#Купа на България по футбол #Черноморец Бургас #Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция "Сердика 2"
1
Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция...
Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
2
Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка пощенска станция в едно населено място
3
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка пощенска...
България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия полуфинал на световното по волейбол
4
България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия...
След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в СДВР заради клип (ВИДЕО)
5
След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в...
Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила на детето се самосезира
6
Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Футбол

Световното първенство по футбол ще има три талисмана
Световното първенство по футбол ще има три талисмана
Александър Димитров посочи 16 футболисти, на които ще разчита за мачовете с Турция и Испания Александър Димитров посочи 16 футболисти, на които ще разчита за мачовете с Турция и Испания
Чете се за: 01:35 мин.
Серхио Бускетс спира с футбола след края на сезона в МЛС Серхио Бускетс спира с футбола след края на сезона в МЛС
Чете се за: 01:37 мин.
Левски е в серия от четири поредни победи срещу Локомотив преди гостуването в Пловдив Левски е в серия от четири поредни победи срещу Локомотив преди гостуването в Пловдив
Чете се за: 01:42 мин.
Щутгарт надви Селта Виго, Панатинайкос с категоричен успех в гостуването си на Йънг Бойс Щутгарт надви Селта Виго, Панатинайкос с категоричен успех в гостуването си на Йънг Бойс
Чете се за: 03:12 мин.
Барселона спечели гостуването си на Реал Овиедо след обрат през втората част Барселона спечели гостуването си на Реал Овиедо след обрат през втората част
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото догодина, ако обследваните водоизточници не са надеждни
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото догодина, ако...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за тежката водна криза Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за тежката водна криза
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Липсата на кворум провали за трети пореден ден заседанието на парламента (ОБЗОР) Липсата на кворум провали за трети пореден ден заседанието на парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Президентът Радев: Появя ли се някъде - министрите на Борисов се разбягват като пилци Президентът Радев: Появя ли се някъде - министрите на Борисов се разбягват като пилци
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Желязков пред Гутериш: България приветства инициативата ООН-80 като...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Проф. Христо Пимпирев: „България върви към полупустинен...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Нов музей на Фрида Кало отваря врати в Мексико (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ