Лудогорец започва защитата на Купата на България срещу Ловеч или Черноморец Бургас

Лудогорец ще започне защитата на трофея в турнира за Купата на България по футбол срещу победителя от двойката от последния квалификационен кръг на състезанието между ФК Ловеч и Черноморец (Бургас).

Срещите от редовната фаза на надпреварата (1/16-финали) ще се играят между 28 и 30 октомври, а отборите от елита ще гостуват в тях.

Миналогодишният финалист ЦСКА ще стартира в тазгодишното издание на турнира срещу спечелилия двубоя Черноломец (Попово) срещу Севлиево.

Рекордьорът с 26 национални купи и лидер в класирането на Първа лига преди изиграването на срещите от настоящия десети кръг от шампионата Левски пък ще има за съперник победителя от мача между Металург (Перник) и Хебър (Пазарджик).

1/16 - финали:

Партизан Червен Бряг/Миньор Перник - Черно море

Бдин Видин/Етър - Добруджа

Ком Берковица/Янтра - ЦСКА 1948

Рилски спортист/Беласица - Локомотив София

Хаково/Спартак Плевен - Ботев Пловдив

Ямбол/Вихрен Сандански - Спартак Варна

Металург Перник/Хебър - Левски

Германея/Фратрия - Арда

Септември Тервел/Марек - Монтана

Спартак Пловдив/Пирин Благоевград - Славия

Бенковски-Исперих/Дунав - Локомотив Пловдив

Ботев Нови Пазар/Спортист Своге - Септември София

Черноломец Попово/Севлиево - ЦСКА

Витоша Бистрица/Локомотив ГО - Берое

Ловеч/Черноморец 1919 Бургас - Лудогорец

Загорец - Ботев Враца