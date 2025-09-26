Атанас Караиванов: Купата на България ще предложи много емоции

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът на ПФЛ дирижира тегленето на жребия за предстоящите кръгове на турнира.

Атанас Караиванов
Снимка: Startphoto.bg
Президентът на Професионалната футболна лига (ПФЛ) Атанас Караиванов обяви, че от следващия сезон квалификациите за попадане в основната схема на турнира за Купата на България ще се провеждат по нова схема. За да стане това обаче, ще се направят промени в Наредбата за първенствата и турнирите, които ще бъдат консултирани с президента на Аматьорската лига (АФЛ) Румен Вълков.

Причината е, че аматьорските отбори от Южна България играят по два и дори три квалификационни кръга, за да влязат в основната схема, докато често тези от Северна България нямат и един мач поради липса на интерес и желаещи отбори. В момента четирите зони (Североизточна, Северозападна, Югозападна, Югоизточна) излъчват по четири аматьорски отбора. След писма на почувствали се ощетени отбори от южната част на страната тази формула ще бъде променена.

Другата промяна, която ще бъде записана в Наредбата и касаеща турнира за Купата на страната е, че мачовете от първия редовен кръг от догодина ще се играят през уикенд, а не в средата на седмицата. Първият кръг противопоставя отбори от Втора и Трета лига срещу елитни състави, чието гостуване в малки населени места винаги предизвиква интерес. Именно с тази цел се прави и въпросната промяна, подчерта шефът на Лигата преди тегленето на жребия за първите два етапа от турнира за сезон 2025/26.

"Първенството е вече в разгара си и е изключително интересно от това, което виждам. И вторият по сила турнир ще предложи много емоции. През тази година няма промяна в регламента. От първия предварителен кръг бяха излъчени 16 отбора от 4-те зонални съвета, които се изправят срещу отборите от Втора лига. Получихме много сигнали, че се получава дисбаланс в предварителните квалификации и ще го имаме предвид по-нататък“, заяви още Караиванов.

Накрая той пожела успех на българския национален отбор по волейбол, който вчера елиминира състава на САЩ с 3:2 гейма на четвъртфинал на световното първенство. И припомни, че успехите на българските отбори трябва да обединяват всеки, който има отношение към спорта.

"Истинска гордост ни донесоха момчетата от националния отбор по волейбол, които вчера постигнаха феноменална победа над САЩ. Нека утре от 9.30 часа сутринта всеки да ги подкрепи както може", каза още Караиванов.

