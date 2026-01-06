Локомотив Пловдив привлече бивш футболист на Ботев Пловдив

Запро Динев подписа договор за две години и половина.
Локомотив Пловдив подписа договор със Запро Динев,съобщиха от клуба. Крилото стана част от клуба с контракт за две години и половина.
Запро Динев e роден на 25.09.1999 година в Петрич. Юноша е на Беласица. В своята кариера се е състезавал за тимовете на Септември София, Септември Симитли, Беласица, Ботев Пловдив, Витоша и Миньор. За последно е бил част от състава на Пирин Благоевград.
“Изключително много съм щастлив от факта, че вече съм част от Локомотив! Идвам в един от най-големите клубове в България, който разполага с едни от най-верните привърженици! Ще дам най-доброто от себе си, за да може да постигаме успехи и да вървим напред”, заяви той пред клубната медия.