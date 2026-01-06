Локомотив Пловдив обяви четири контроли по време на зимната си подготовка

“Черно-белите” ще бъдат на лагер в Белек от 18 януари до 1 февруари.
Локомотив ще започне своята зимна подготовка в сряда (07.01) в 12:00 часа, съобщиха от клуба.
“Черно-белите” ще се готвят първоначално в Пловдив, а от 18 януари до 1 февруари ще бъдат на лагер в Белек, Турция.
Тимът ще изиграе общо четири контролни срещи. Първата ще е в Пловдив срещу Етър, а останалите три ще бъдат на турска земя.
Пълен списък на проверките:
16.01 – Етър
22.01 – Напредак (Сърбия)
27.01 – Балкани (Косово)
31.01 – Колос (Украйна)
Първа лига се подновява в периода 06.02-09.02. Тогава Локомотив ще гостува на Славия в София.